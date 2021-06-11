【本報訊】阻得了集會，阻不了人心。不少市民昨到場旁聽聲援眾被告，有女教師提早7小時到法院排隊，最終排在「旁聽師」隊頭。她直斥本案荒謬，形容眾被告「為全香港人受緊苦」。另一名女學生則形容本案為港人悼念六四的自由畫上句號，「如果嗰樣嘢以前係啱嘅，點解會突然變咗唔啱？」

聆訊於昨午2時半開始，開庭前已有逾50人在法院內排隊，等候領取旁聽籌。一早已到庭的教師葉小姐表示：「其實佢哋行得出嚟都預咗風險，但都照行出嚟，我哋做嘅咪係瞓少幾個鐘，冇乜所謂。」

冀大家在崗位上盡力

她對本案感荒謬及無奈，「因為政治原因將個法律扭曲嚟用，作為香港市民真係做唔到啲乜」。雖然前途未明朗，但她希望港人在崗位上盡力，「讀過歷史就知，政治嘅變化、世界嘅變化，一晚間㗎咋。我哋堅持，我覺得我哋會贏。」

鄭同學昨早11時亦到法院排隊。她認為悼念六四是港人30多年來的歷史，亦象徵港人有悼念自由，「如果你一宣判，其實即係話畀全世界聽，佢唔容許你去悼念」，斥現時整個制度為港人製造白色恐怖。

被問會否覺得香港將永久失去六四晚會甚至集會自由，鄭同學則堅定地說：「我唔會咁樣諗，消唔消失係睇我哋點樣看待。」她以上周市民悼念六四為例，「我哋係咪就係要因為佢話唔得，我哋就唔做？」市民張先生則慨嘆「以前啲芝麻綠豆嘢都係罰吓款，但𠵱家就要坐」，又謂「肉隨砧板上，佢鍾意點判都冇辦法」。