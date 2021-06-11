【本報訊】假冒滙豐銀行的「網絡釣魚」短訊肆虐，滙豐自周一起一連四日發新聞稿提醒客戶小心，但魔高一丈，連日均有市民不幸中招，被騙走血汗錢，其中一名男子前晚誤墮假網站，損失27.5萬元。香港資訊科技商會榮譽會長方保橋提醒市民，灰假網站氾濫時代，要提高警惕。

滙豐銀行罕見地本月7日至10日一連四日發出新聞稿，提示客戶慎防偽冒滙豐的手機短訊及網站，指該手機短訊提示收件人如未有新增收款人，需點擊連結至偽冒網站。滙豐強調偽冒手機短訊及網站與滙豐並無任何關係，提醒客戶收到類似偽冒手機短訊，不要點擊任何連結，亦不應向可疑網站提供任何個人資料。

滙豐重申網址為http://www.hsbc.com.hk，正與有關方面合力關閉偽冒網站，客戶如有懷疑，可致電個人客戶服務熱線 2233 3000，亦可直接報警。

據知，騙徒所使用的「網絡釣魚」短訊，是經滙豐銀行的電話號碼發出，令人不虞有詐直接點擊。受害人之後會被轉至偽冒網站，被要求輸入銀行電子平台的用戶名及密碼，騙徒之後便可控制受害人戶口，將戶口內的金錢全數轉走。

姓劉（63歲）男子前晚報案，指收到懷疑假冒銀行網站電話短訊，點入連結後到一個銀行網站，並輸入網上銀行戶口的資料，其後發現戶口遭人登入，並被提走27.5萬元。據悉，事主接獲假冒滙豐銀行的短訊。

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警一個月接49宗類似騙案

上月初至本周二（8日）為止，警方共接獲49宗牽涉電子支付平台及假冒銀行網站的騙案，涉及金錢損失超過430萬元。 警方正與金融管理局、銀行業界及相關持份者合作，共同打擊有關罪案。金管局亦留意到相關騙案，周二及昨日兩度發新聞稿，指滙豐銀行已向金管局滙報事件，呼籲市民若曾向該網站提供個人資料，或曾透過該網站進行任何交易，應聯絡有關銀行及警方。

香港資訊科技商會榮譽會長方保橋指，現時有手機軟件以偽冒企業電話令市民信以為真，當市民連結假網站輸入資料，騙徒可利用資料提走銀行戶口存款，他指最近有大型社交平台洩漏客戶資料後，相關騙案大增，懷疑騙徒取得客戶手機及姓名資料行騙，提醒假網站氾濫時代，市民倘收到自稱銀行職員來電，不要輕易透露資料。