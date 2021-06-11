中共「完善」香港選舉制度後，香港又開打特首前哨戰。梁營紛紛出籠，對林鄭作言文攻擊，林鄭無人護駕，只好自己出手還擊，兩邊都做得很難看。

梁振英與林鄭都不可能充當下任特首，香港人早看穿這件事，惟有他們自己當局者迷。

欠血債低民望 利用價值歸零

說他們白費心機，不是因為他們不夠愛國，不夠落力，是因為他們的利用價值已經歸零，既然沒有利用價值，中共何必再用這兩個敗軍之將？

梁振英與林鄭月娥有不少相似之處，他們都對中共死忠；他們都為名利地位不惜傷害香港人的利益；他們都樂衷於當官，滿足個人權欲；他們對香港都有破壞無建設，對香港經濟民生毫無建樹；他們都喜歡玩弄權術，打擊同夥抬高自己；在他們任內，都搞出大鑊嘢，梁振英煲大「港獨」議題，搞出佔中運動，林鄭搞出個反送中運動震動世界。

兩人都自以為「好打得」，只是把香港越搞越亂。梁振英首用鎮暴手段打壓和平示威，激化官民矛盾，林鄭的送中條例釀成政治風暴，中共被迫拋出國安法，大幅修改選舉制度，才勉強穩住局勢，為此更付出沉重的政治代價。

中共若有自我反省能力，當明白香港搞到如此不堪，中共搞到這般裏外不是人，歸根究柢，都是他們用錯了人。

借林鄭之手，中共已大量清算反送中運動的活躍分子，告的告關的關，等到下屆特首選舉時，這些事情都已做得七七八八，往後若有民間反抗，自有國安法對付。而「完善」選舉制度後，立法會和區議會都掌控在政府手上，政府各部門經過宣誓與清洗，均已聽教聽話，因此，林鄭做完這一屆，已基本上沒她的事情了。

中共利用林鄭餘下任期，要她把踐踏港人的壞事做完，承擔所有民怨，正合習近平所說「誰惹的麻煩誰去收拾」。中共當然不會把香港局勢趨穩記在林鄭的功勞簿上。

林鄭早成千夫所指，民調低處未算低。商界對她很反感，基層面和心不和，再讓她幹一屆，誰知道她還會做出甚麼出格的事，讓中共吃更多苦頭？

至於梁振英，偉大的空話很多，實際的能力有限，商界久不咬弦，社會基礎乏乏。多年來鼓勵篤灰、數蘋果廣告，盡做「狗皮倒灶」的猥瑣勾當，內在格局小，思想貧乏手段笨拙，他任內有來歷不明的錢，更有間諜傳言，再起用梁振英，只證明中共手下無人而已。

李小加或出山 做中港和事佬

中共面臨國內外困境，近日已開始調整戰狼外交，新疆、香港和台灣問題備受國際壓力，繼續與全世界作對沒有出路，換一副面孔是不得不的選擇，往後中共當用心修復與香港人之間的裂痕。中共是徹底的實用主義者，一切政策視乎對一統江山的利害得失，既然要裝扮「可親可愛可敬」的面孔，就不能再任用窮凶極惡之輩。如此，梁振英與林鄭這兩個「好打得」的打手，就合該用完即棄。

要改變香港形象，只有用形象全新的人。這個人政治色彩要淡，專業色彩要濃，在中港之間充當和事佬，減少港人與中共的敵意，在經濟民生上多用心，以緩和兩制的矛盾。六四悲劇後，李鵬沒有得到大位，倒是名不見經傳的江澤民接班，便是要緩和社會矛盾，不能重用有血債低民望的人。

林行止先生推測李小加有機會，很有道理。李小加自港交所離職後下落不明，像他那樣有財經專長又有國際視野的人，長時間蟄伏很不尋常。不排除他正奉命韜光養晦，遠離香港的政治是非，盡量洗白自己，以便沒有包袱，在下一屆特首選舉時出山。那時左中右對他都沒有惡感，可以籠絡各派勢力，收拾香港爛攤子，為中共看守這個流金溢彩的寶地，比起梁鄭二人，豈不像樣很多？

以此觀之，梁振英和林鄭都不用白費心機了，各自回家去打理自己餘下的日子。

方圓

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