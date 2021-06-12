兩年前的今天，萬人包圍立法會阻止反送中草案二讀，警方向人群發射超過150枚催淚彈，為全民街頭抗爭揭開序幕；兩年後的今天，國安法空降治港，律政司清算異見者，遊行集會淪為禁忌。白色恐怖時代令人沉默不安，有讀者今在《蘋果》刊登頭版廣告，尋找「留下來的人」。漫畫中，一個黑衣人在一片頹垣敗瓦的廢墟之中，依舊撐起黃傘，而廣告大字標題，「我會留喺香港，繼續」，至於繼續做甚麼，則留白自由填寫，引發不少同路人有感而發。

還柙陳皓桓：繼續「抗爭」

民陣召集人、社民連成員陳皓桓因前年「10.1」遊行案，組織未經批准集結罪成，上月被判刑18個月。縱使已身陷囹圄，他透過親友在獄中傳訊，回應頭版廣告，表示「我會留喺香港，繼續抗爭」。

6.4被捕鄒幸彤：繼續「做自己」

支聯會副主席鄒幸彤於6.4當日被警方拘捕和通宵扣查，涉宣傳或公佈未經批准集結。她今拿着《蘋果》頭版說，「我會留喺香港，繼續做自己」，指近日不少人因其言論讚揚她敢言、勇敢，「我總係覺得有點愧不敢當，因為在我看來，我只是在做自己一直會做的事，說真心想說的話」。她說，當真誠說出所思所想，竟變成值得稱頌的事，是多麼可悲，又認為在不正常的時代，繼續做自己，不被環境所扭曲，就是每個人都可以做的「最重要的小事」。

區議員李志宏：繼續「做好自己」

沙田禾輋邨區議員李志宏去年亦曾被警方拘捕，被控於5.24「反國歌法、國安法大遊行」，在公眾地方喧嘩或作出擾亂秩序的行為。他今在社交媒體表示，「係呢一個時間仲應該做咩？我相信無人答到呢個問題」，但他會留在香港，繼續「做好自己」，跟從自己所相信的理念、跟從自己的直覺、想做的方向做好自己。他又指，做好本份，「呢份堅持係行落去嘅決心，亦係睇得見嘅支持」，常掛在口邊的「見字飲水、坐直」，意思是要照顧好自己，在有需要之時，以一個好的狀態面對將來。

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