612兩周年的下午，民間電台在灣仔港鐵站出口擺設街站。天空斷斷續續的下雨，街站照樣架起「抗命不認命」、「釋放政治犯」及「香港人加油」等標語。「阿牛」曾健成表示，港版《國安法》壓境，港人難以遊行集會，但寫信慰問在囚抗爭者，可令對方不感孤單，並呼籲市民捐款予支援抗爭者的612基金。

「香港人想做啲嘢，但唔知做咩好」

阿牛表示，今日甫開街站，已有警員到場抄身份證，但未有進一步行動，街站仍會擺至今晚7時。他批評「限聚令」是政府的「尚方寶劍」，令公眾無法獲批不反對通知書遊行及集會，六四當晚更以7,000警力阻撓維園，「連獅子山都要守住，咁係抗疫吖，定係打壓民意，大家都可清楚」。

他提到，在港版《國安法》陰霾下，「揸支索帶都會被判一年監」，唯一可做是收集市民的慰問信寄予在囚人士，「佢哋收到信係欣慰嘅，喺入面係好悶，有街外人寫信係好開心」。

過去半年，民間電台的街站已收集約5萬多封信，上周五的六四當日，單日亦收到逾千封信，將會交予在囚人士，「香港人想做啲嘢，但唔知做咩好，經過街站就可以寫信」。他亦呼籲捐款予日前宣佈告急的612基金，並指今日街站所得捐款，亦會盡捐612基金。

寫信師寄語：Be strong，飲多啲水

街站有紙板貼着47人案的名字及照片，呼籲途人「請寫信予手足」，不少路人駐足寫信，任時裝業的蔡先生是其中一人，他指信中內容是對在囚抗爭者的祝福，「祝佢哋早啲得到自由，佢哋屋企人平安、安好」。今日是6.12兩周年，他批評反送中事件較疫情更差，稱市民可預防感染疫情，但對反送中一事卻無力，全由一人的決定影響，「如果佢當時嘅決定明智少少，香港唔會好似而家咁」。

本身是「寫信師」的羅小姐，過去一直有寫信予在囚人士，今日亦在街站寫下心意，「大家都要be strong（堅強），可能夏天會好熱好辛苦，但係都希望頂住、飲多啲水」。她指慰問信是特別寫予岑敖暉，希望對方「繼續用自己方法面對」、「大家用大大小小唔同嘅途徑，令自己信念延續落去」。

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