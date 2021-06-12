屯馬綫將在本月27日通車，港鐵土瓜灣站今日舉行開放日，供已領取入場券的市民入內參觀。有土瓜灣居民表示期待通車，認為鐵路較方便，有居民則認為始終習慣乘搭巴士，冀巴士等交通工具不要大幅度縮班或取消路線。有九龍城區議員指日前指接到土瓜灣居民投訴，感到樓宇有震動，懷疑與工程或列車行駛有關。港鐵車務營運總管黃琨暐表示，已跟進相關事件，經分析暫未發現特別情況，強調會繼續聆聽居民等意見。

參觀者要填紙仔或嘟安心碼

土瓜灣站開放日早上10時15分開始，未開始前，已有數十人排隊等候入內。受疫情影響，港鐵將開放日分為6個場次，每場1小時，市民需透過港鐵指定應用程式預約領取入場券，每張入場券可供4人入內，入內人士需填寫姓名等資料或者使用安心岀行登記。站內擺放不少紙牌供市民拍照留念，並展示兩部協助處理票務問題等機械人，不少人排隊與它們「打卡」。

居民感樓宇震動 港鐵稱未發現特別狀況

港鐵行政總裁金澤培與車務營運總管黃琨暐今早有來到站內視察。早前九龍城區議員接到土瓜灣居民投訴，屯馬綫通車前感到樓宇震動，懷疑與工程或列車行駛有關，黃琨暐表示，已跟進相關情況，例如實地考察等，經分析暫未發現特別情況，強調會繼續聆聽居民等意見。他表示，新系統難免需要時間磨合，港鐵一直為通車做足所有準備，令系統達致暢順運作。他指，早上繁忙時間安排特別列車班次於繁忙地點接載乘客，強調視乎客量轉變，提供合適班次。

居民寧揀巴士 望提供足夠班次

居住土瓜灣近20年的陳太今日來到土瓜灣站參觀，發現站內較她想像中大，步行時感到少少辛苦。她指雖鐵路方便，但她始終習慣乘搭巴士，希望巴士路線可以提供足夠班次，「我哋年紀大，騰上騰落會好麻煩，巴士就會直接、方便啲。」站內客務中心採用自助電子形式，雖透過視像與職員對話，她坦言，該設施不太方便，因她不太懂得使用電子系統，認為港鐵應有職員長期在中心協助乘客，「年紀大唔適應，驚㩒錯（制）。」

居住美孚的何小姐與就讀中一兒子及母親來參觀，她表示，站內指示牌不足，應加設更多指示牌指示，而因月台於地底較深位置，乘搭扶手電梯時間較長，惟電梯速度較快，憂長者未能適應，「如果行動不便嘅有影響。」

土瓜灣居民江太則說，乘搭鐵路會方便，期待通車很久，「多數搭地鐵出去，方便咗，（搭車）時間唔洗咁耐。」車站工程期間，曾被揭發有內牆被削走鋼筋等問題，事後須修復，被問到會否對站內安全問題感擔心，她自言對該站有信心，「起得咁穩陣，如果唔穩陣都唔會畀市民入去。」

5歲鐵路迷感興奮昨失眠

居住堅尼地城的張太一家四口專程來參觀，她表示，因5歲兒子喜愛鐵路，所以全家來站內參觀。她的兒子稱昨晚興奮得未能入睡，笑言給予新站「100分」。她認為，顯示屏能顯示下一班列車載客情況，方便乘客找到較多空位的車廂。她續說，因居住於港島，估計較少乘搭屯馬綫。

關注組對票價「短貴長平」失望

港鐵票價結構關注組成員、鐵路迷Aaron今日亦有來到參觀，更帶同2009年沙中綫「工程便覽」刊物，希望對比當年與現今建成後的分別。一直關注票價的他表示，港鐵未能就屯馬綫解決票價「短貴長平」現象感失望，直言港鐵盡快交代解決的方案。

被問到站內曾揭發有內牆被削鋼筋等問題，是否對該站安全有信心，他則指該站已通過政府審批，理應安全，直言日後新鐵路興建時，政府應加強監管。他續說，沒有特別到涉事內牆「打卡」，相信各大傳媒已經拍攝牆壁經修復後情況，笑言：「大家都話OK ，就OK啦。」

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