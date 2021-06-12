6.12 2周年，70多歲的歐陽先生，今日與幾名友人來到銅鑼灣閒逛，卻被警察搜身近10分鐘，「（我）梗係行街啦，個個都，你無宵禁無盛，銅鑼灣周末係最旺嗰個時段嚟㗎嘛，點解唔俾得人行呀？」

他感慨現在的社會為「警權世界」，指「（警察）誣告你又得、誣衊你又得、屈你又得，如果我頭先惡啲，佢都可以拉咗我先，拉完返去差館，可以控告我《國安法》」，「以前就無罪論（無罪假定），而家就其實有罪論，所以香港嘅巿民處境十分之艱難同危險」。

戴「真普選」口罩 稱違法字句不會用

身穿《蘋果》的「No Fear Fight On」衣服、戴着寫上「真普選」字樣口罩的歐陽先生指，「我無犯罪㗎，你話呢啲係禁嘅，咁就OK（唔戴）啦」，又舉例指「打倒一黨專政」、「宣揚港獨」等，政府指違法的字句，自己就不會用。

他形容，現時「帶個螺絲批出街，都危害國家安全㗎喇」，「你做乜都得，嫖賭飲蕩吹，都無問題㗎，你出嚟唔好反共產黨，佢嗰個理念就係咁樣，你望吓澳門，就係明日嘅香港」。他亦表明有被警方搜查的心理準備：「我今日都預咗會犯官司，不過我幾廿歲，揸住枝拐杖，我惡得咩啫？你咪拉我囉。」

小腿紋「勿忘初心」男被搜身：行街都查，香港人嘅自由係邊？

傍晚6時多，警方在渣甸街及羅素街截查多人，其中包括鄧先生及王小姐，2人不但被查袋，亦分別有男警及女警搜身。任職旅遊業的王小姐批評，警方做法無理，「我行街咋嘛，多餘」。

至於小腿有「勿忘初心 方得始終」的紋身、身穿黑底黃字「I am Hongkonger 香港人」上衣的鄧先生則指，「（件衫）有咩含意，我諗係香港人都知，今日係咩日子大家唔洗多講」。他指2人到銅鑼灣咖啡店用膳及逛街，卻被警方截查，「如果香港人連行街都係犯法，都要俾警察搜查，咁香港人嘅自由係邊度？係咪連行街嘅權力都冇呢？」

鄧批評今日是周六，警方卻大肆封路「係阻住香港市民日常生活」，直言不會忘記2年前的6.12，「永遠喺嗰心入面，好似係早幾日發生咁，件事過幾耐都好，嗰日都會喺裏面」。

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