【本報訊】前年11月13日網民發起「大三罷」行動，其間有示威者在九龍塘聯合道與金城道交界堵路，就讀浸會大學視覺藝術系的女生被指管有螺絲批企圖損壞欄杆。案件經審訊後，裁判官梁嘉琪昨裁決指，被告聲稱在示威現場取材創作的辯解牽強兼不合理，又指管有螺絲批必然與拆毀欄杆等事有關，裁定管有物品意圖損壞財產罪成，並將她收押至6月25日，等候索取背景報告後始判刑。辯方求情指被告犯案是出於關注社會事件，「愛呢個地方、香港嘅心」。

官指圖拆欄杆堵路

審訊時，辯方質疑當日控制被告楊明芳（21歲）的警員陳偉彥（譯音）作供期間經常迴避問題，多次表示「唔記得、唔肯定」。梁官昨裁決則指，辯方盤問時圍繞同一個非關鍵事項重複提問，又指控辯雙方均不爭議堵路情況及示威背景，難以理解辯方為何批評證人這方面的證供。梁官反指警員的證供清晰，沒有動搖或迴避，亦無不合理的矛盾，接納他是誠實可靠的證人。

被告自辯時透露，當日打算就社會議題做藝術創作，遂到現場觀察及取材。梁官卻質疑被告自稱沒時間拍攝及錄音，但有時間拾取螺絲批等素材，認為她曾接受高等教育，卻將來歷不明的物品據為己有，又沒致電失聯的同行朋友，批評她的供詞牽強，只為被警方搜出的物品作出不合理掩飾，不接納她的說法。

至於被告表示創作時螺絲批可用作敲破石膏，梁官認為這亦同時代表螺絲批可損壞物品，而螺絲批必然與堵路雜物有關，例如拆毀欄杆。被告將螺絲批放在隨身斜孭袋中，可見有明顯意圖隨時取出使用，她戴上勞工手套亦可在拆欄時作保護，故此裁定罪成。

案件編號：KCCC2065/20