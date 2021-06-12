由於疫情影響，港鐵於2020年完成員工薪酬檢討後，決定全體員工凍薪。香港鐵路工會聯合會今表示，希望港鐵公司重視員工付出，今年勿再凍薪。工會又指，在調查中有八成員工對今年加薪不樂觀，有九成員工期望醫療等員工福利能改善，要求今年的薪酬調整不低於通脹、繼續發放特別獎金、設立增薪點及改善現有醫療福利及津貼，並促港鐵公司盡快與工會溝通。

員工士氣低落 「老細話做乜就做乜」

香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，港鐵將於7月份發佈管理架構重組計劃，但工會對計劃內容毫不知情，「明明每年變動我哋都會知發生咩事，但今次就變到好秘密！」他又指，今年於5月中訪問了1,400名港鐵員工，有八成員工表示不知道新架構重組計劃會如何改變、六成員工表示對新改變應到擔憂，四成員工對公司前景感到不樂觀。他認為，現時員工士氣低落，「好似老細話做乜就做乜」。

林強調，車長及維修人員講求經驗，一旦遇到故障，就必須分秒必爭地進行維修。調查中，有九成員工強烈認為，港鐵公司應加入年資制度、改善醫療福利、加入獎金和增加夜間津貼。他舉例，曾經有新人的薪金比年資較高的車長還要高，故公司理應調整薪金機制，加入年資或工齡增加工資。他又懷疑，公司把故障維修成本轉向員工身上，令員工無法加薪。

疫情間工作量不跌反增 憂薪金跑輸通脹

工會副理事長魯志薪又指，前線同事工作量並沒有因疫情而減少，客量和班次不跌反增，在2020年尾客量總共有419萬人次，高峯期約有500萬人次。他表示現時有很多員工已離職，但港鐵公司並沒有任何招聘行動，只是由下一級職位的員工補上，「可能淨係畀多一兩千蚊，但員工就要做更多嘢」。他認為，「人工福利比市場低，做嘅嘢又要優於市場，令員工士氣低落」，如員工一再被凍薪，薪金會追不上通脹。

工會公關主任譚建釗亦強調，很多員工都有體力勞動或負重的工作，導致他們身體上患有某些疾病，而兩鐵合併後的醫療福利增加了許多限制，現時員工需負擔部份醫療費用，對於基層同事是個額外負擔。

工會要求2021年薪酬調整不低於通脹，確保員工生活質素不會下降，繼續發放特別獎金、完善薪酬架構，要求設立增薪點及改善現有醫療福利及津貼，提升醫療保障範圍，希望港鐵7月發佈管理架構重組計劃時，得到回應。

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