香港人熱心公益，今日有一班有心人步行籌款，炎夏挑戰由元朗行路去馬鞍山，他們分毫不落自己袋，呼籲市民直接捐款「612人道支援基金」。活動搞手早前收集市民的捐款紀錄，在今天之前成功助基金籌得逾10萬元善款，遠超$61,200起步目標。既是步行，亦是苦行，6月12日是警方在反修例運動中首次以催淚彈鎮壓民意，「苦行者」說，希望大家不要輕易忘記，2年前香港人一齊做過的事。

步行環遊香港並不新鮮，早幾年已有人行路橫跨香港東西南北，令環港遊漸受注意。2個黃店外賣平台「中仔 - 中環區黃店外賣」和「西牛 - 西區小店外送服務平台」聯同「威靈頓辦館」和 「黃金魔法卡」發起活動，市民直接捐款「612人道支援基金」後，若將捐款截圖寄送他們，他們會將之化成步數，由新界西行去新界東。

「你頂唔順要離開嘅話，我幫你行落去」

「西牛」代表K（化名）以往參與過2次同類型步行籌款，2次都達不到目標的2.4萬元和1.6萬元，分別只籌得約2萬元和1.2萬元，坦言有點洩氣，惟有將起步門檻不斷降低，第1次每200元行1公里，第2次每100元行1公里；今次索性只要有人捐款就會出發，但喜出望外地提早達成61,200元目標，他們指本周初善款額已突破10萬元。今天第三度起行，會由上次終點元朗出發，行去馬鞍山。

行路貌似容易，「中仔」負責人肥仔（化名）卻透露，2次早上起步都行到午夜才完成。3月首行環繞港島一圈，便有隊員試過行錯路去懸崖，或者在馬路「上唔番行人路」。一下子步行十多小時、幾十公里，也有人行到腰痠骨痛，缺席下次活動。5月第二行，由尖沙嘴至元朗，沿路無大樹遮蔭，也有人暴曬一天後輕微中暑。

K聽到街坊心聲：「行得咁辛苦，行到傷晒，為咩呢？籌得咁少錢。」但他發現，有些人一直關心他們的進程，「就算籌唔夠數，原來我哋仲有嘢做到」，可以影響身邊人參與，講句加油、幫手捐錢，「平時關心吓我哋行成點……大家一齊參與緊件事。」他以前會很執着眾人的事必須由眾人一起完成，經過2年，他學習到每個人都是個體，雖然做同一件事，但各有因由去選擇前程，「你可以隨時加入、隨時離開。目標就喺度，你頂唔順要離開嘅話，我幫你行落去。你想入嚟一齊行，我哋都歡迎。」

「唔想咁易忘記香港人一齊做過嘅事」

環遊香港，也可以放慢節奏欣賞家園，「黃金海岸係最靚」，參與的阿姐（化名）說，有別於搭巴士輕易達陣，當你辛苦行完8、9小時，「之後望到個景，係療癒嘅」。在無力感重的日子，他們透過步行發掘香港的美麗，也重溫不少2年前曾經走過的地方。

「過咗2年，（有啲事）係咪已經喺香港人心入面丟淡晒呢？定大家仲係好深刻？」他們再走一次龍和道、彌敦道、太子站、連儂隧道，「唔想自己咁容易忘記香港人一齊做過嘅事」，牆上的油漆、「核突牆紙」、未被覆蓋的印記⋯⋯有權力者粉飾太平，無權力者一直警醒。

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