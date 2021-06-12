接種中國科興滅活疫苗首針人數周五（11日）創新高、達16,265人，是自疫苗接種計劃展開以來最高，單日接種科興總人數亦創歷來最高，惟周六已回落，預約科興人數亦減少。周六有約14,300人打科興首針，約21,700人打德國BioNTech復必泰mRNA疫苗首針，兩者差距再拉闊。

最多港人接種的復必泰（BioNTech）疫苗即將在內地生產，上海復星醫藥宣佈，預計本月落實合資協議，用技術轉移在上海生產疫苗，8月建成本地化生產線並開始正常生產。本港周六（12日）接種首針BioNTech人數，由周五約18,988人回升至21,700人，接種第二針BioNTech人數亦由前一日10,523升至13,300人。

不過預約接種BioNTech人數明顯回落，由前一日29,200人減至周六約有17,800人。

科興方而，周五接種科興首針人數有16,265人，成科興開打以來單日首針最高，周五單日共20,667人打科興，亦創開打以來新高。惟周六打首針科興人數已回落至14,300人，第二針則有4,700人，全日共19,000人打科興。

截至6月12日，疫苗接種計劃開展以來，累計已接種2,891,700劑疫苗，1,707,900人已打首劑，當中749,700打科興，958,200打BioNTech；另累計約1,183,700人打第二針，492,900打科興，690,900打BioNTech。

13宗接種後送院 2人留院 2人未經診症自行離院

截至12日零時零分，過去24小時共有13宗接種後送院個案，情況穩定，其中6人已經出院，2人留院觀察，3人不遵從醫生勸告自行出院，2人未經診症自行離開醫院。

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