【本報訊】6.12兩周年，學生組織賢學思政預告今晚在旺角擺街站，但召集人王逸戰及發言人黃沅琳昨涉嫌煽惑他人參與非法集結，以及宣傳及公佈未經批准的集結，被警方拘捕。大律師陸偉雄指，警方必須查明兩人擺街站有政治目的，鼓吹社會動盪，一般而言擺街站需向政府相關部門申請，例如籌款活動需獲社署批准，未經申請的擺街站活動通常被食環署票控阻街，但單純紀念活動一般不違法。

賢學思政是學生組織，被捕的召集人王逸戰在中國內地長大，小五時來港，2019年6月9日他首次參與反送中遊行，翌年6月與朋友成立賢學思政。黃沅琳則為理大護理系學生，現為理大學生會外務秘書，亦是賢學發言人，理大學生會昨晚批警方濫捕。

鍾劍華轟拘異見者卑劣

香港民研副行政總裁鍾劍華指質疑警方濫捕，完全牴觸《基本法》賦予港人的保障，短期內可令一些有動員意志的人被拘禁，但長遠來說，政府失去號召力，難以推行政策：「好似打疫苗針，冇人睬你」，他批評政府連串拘捕異見人士行動，予人卑劣感覺，林鄭已把自己推向人民的對立面，難以修補與市民關係。

此外，民權觀察成員沈偉男表示，繼支聯會副主席鄒幸彤於六四當日被捕後，6.12兩周年前夕，警方再拘捕賢學思政二人，給人很壞感覺，令人懷疑警方蓄意製造寒蟬效應。