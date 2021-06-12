海洋動物影像解剖研究組今（12日）發佈鯨豚擱淺研究。研究團隊利用3D掃描技術、磁力共振及X光，為死亡鯨豚進行非入侵性的造影，以助在傳統解剖前得知其死因。研究員兼城市大學臨床動物醫學系客座助理教授葛展榮表示，未有影像解剖前擱淺鯨豚死因發現率為1成，但有影像解剖後鯨豚死因發現率提高至7到8成。

城市大學、漁護署及海洋公園保育基金成立海洋動物影像解剖研究組，自2014年起以影像技術研究海上交通如何導致鯨豚擱淺及死亡。

研究團隊先為擱淺鯨豚進行影像解剖，先掃描鯨豚找出死亡表徵，再將掃描影像交給國際專家進行研究；及後，團隊往不同船廠為船隻進行3D影像掃描，比較鯨豚傷口和船漿外型，找出擱淺鯨豚的死因。研究團隊從2017年至2020年，利用3D影像技術發現約20%的死亡擱淺鯨豚受船隻撞擊致死，而近10%的鯨豚則受漁民誤捕致死，其餘70%的鯨豚則因健康問題而致死。

冀設黑點籲船民慢駛 減低受撞擊致死數目

葛展榮表示，於2018年5月曾發現有本地的印度太平洋江豚被船漿撞擊至下半身分離，內臟在海灘外露，而腹中小江豚亦因此夭折。他更指，於2015年曾發現有擱淺中華白海豚尾巴有明顯船漿撞擊的切口，及後嚴重至需要進行安樂死。葛直言，每年常常發生鯨豚被船隻撞擊至死的事件，眼見擱淺鯨豚的數字並未停止，更坦言「一條都嫌多！」

葛展榮指團隊期望透過研究，準確找出鯨豚及船隻相遇的「交通黑點」，利用各種數據告訴政府以呼籲船民經「交通黑點」時慢駛，以助減低鯨豚受船隻撞擊致死的數目。

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