《電影檢查條例》突然有新修訂的指引，強調電影檢查員在執行條例時也要遵從《國安法》。有團體原定於周六（12日）舉辦反修例兩周年放映會，惟周五（11日）突然宣佈周六休業一天。據《明報》報道，該團體連日來被多個部門上門調查，並收到電檢處發信警告放映未送檢影片屬違法，主辦團體決定取消相關活動。

便衣人員食環分別上門了解

團體「TurlyLittleThings小籽」原定於周六晚在一個工廈單位內舉行「紀念與遺忘」放映會，並邀得基督教團體「麥田圈」出席及分享。惟周五（11日）晚小籽於社交平台宣佈周六將休業一天，表示「從來沒有人見過紅線是甚麼，今天我們知道了」。

據《明報》報道，場地負責人周二收到電檢處來信，表示得悉有關放映會即將舉行，「提醒」有關影片須送檢並得到檢准證明書或豁免證明書才可放映，否則即屬違法，可被罰款20萬元及監禁一年。

報道引述場地負責人指，該共享空間實行會員制，有關活動屬私人活動，未料被多個部門關注，更曾有便衣登門視察場地；食環亦曾上門，問及包括是否領有娛樂牌照等。由於主辦團體及分享嘉賓先後退出活動，遂決定取消放映會。

食環：公眾娛樂不論是否收費均須領牌

《蘋果》向食環署查詢事件，食環署回覆指得悉有人擬在葵涌一座工業大廈的一個單位內，未領有所需牌照而經營或使用公眾娛樂場所，並於6月9日派員上門調查及提醒負責人守法。

食環署強調，公眾娛樂是指讓公眾入場的任何娛樂，而不論是否收取入場費，須領取牌照的活動包括展覽、電影放映或激光投影放映和表演等。

本報亦向場地負責人查詢，暫未獲回覆。

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