2020歐洲國家盃於今日（12號）凌晨展開，路德會青亮中心於同日公佈「非法賭博問卷調查」，調查顯示當中有16.1%受訪者曾參與非法賭博，另有67%受訪者表示不清楚參與非法賭博的刑罰。

本次調查於5月11日至6月10日進行，以網上問卷方式訪問了330位香港市民。調查顯示有57%人曾參與賭博，當中有逾兩成曾參與賭博人士在疫情下有「增加賭博」的情況，而逾五成受訪者增加約$1,000以上的賭博金額，而有近四成受訪者有增加6次或以上的賭博次數。當中有六成受訪者表示由於疫情下有多餘的空閒時間而增加賭博次數，近四成半受訪者認為賭博是娛樂消遣的一種。路德會表示看到疫情期間的賭博行為、投注金額及投注次數均有上升趨勢，擔心市民大眾會以為賭博是正常行為。

逾15%受訪者曾參與非法賭博 當中42%曾賭外圍波

調查更發現當中有逾15%人曾參與非法賭博，而當中更有42%參與非法足球賭博，再者是參與有18%網上賭場；參與撲克牌賭博及籃球賭博的佔6%。當中有79.2%受訪者表示是經過朋友介紹而接觸非法賭博。

而調查結果顯示有接近一半受訪者因賭博網站設計而接觸非法賭博，有約三成受訪者表示因馬會關門（佔13%）及朋輩影響（佔14%）等外在環境因素影響而接觸非法賭博。而所有受訪者中有近七成人士表示有接收到有關網上賭博平台的訊息，當中有17.8%人曾進入有關平台。路德會認為由於互聯網發達、朋輩影響等因素令不法之徒有機可乘，引誘市民參與非法活動。

路德會青亮中心主任周雅瑩表示網上賭博有明顯增加的趨勢，路德會於2020年收到有關網上賭博的求助數字較從2019年6%急升至15.38%。她指出由於歐國盃是疫情後所舉辦的大型賽事，難以預測實際影響。但由於近期非法賭博的宣傳較以往明目張膽，以及有67%受訪者並不知道非法賭博的刑罰，她建議警方應嚴正執法，追査非法賭博宣傳的來源，並設立投訴機制等措施。政府亦應加強宣傳及公眾教育，投放更多資源讓公眾認識賭博的壞處。

周亦希望家長多關心子女使用手機及上網情況，不要輕視賭博的嚴重性，以免子女誤墮法網。

沉迷賭博負債累累 無力償還不惜由家人還債

而過來人Woody在17歲起透過網絡、上司及朋輩介紹下而首次接觸非法網上賭博，高峰時曾欠下150萬元債務，他表示由於網上賭博平台可即時下注，亦有多款不同的「選項」可供下注，由初時「賭波」輸20萬元到後來玩「百家樂」曾試過輸過百萬元。

他曾一個月用近$6,000，接近八成的薪水進行賭博，亦試過一個月中贏取過百萬元，但他認為可以繼續「贏錢」，便繼續借貸進行賭博。但最後由於輸多贏少，大部份債務由家人協助歸還，現時於路德會協助下接受戒賭輔導。

他勸勉其他年輕人「唔好因好奇參與賭博，亦都唔好高估自己嘅自制能力，拒絕賭博」。亦希望沉迷賭博的年輕人可以盡快跟家人修補關係，努力戒賭。

路德會青亮中心將增設不同設施幫助受賭博困擾人士，包括WhatsApp／Facebook Messenger等，亦會製作短片於社交平台播放。

WhatsApp : 6010 3933

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）