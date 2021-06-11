時局變幻不定，面對將來無盡的未知，擔憂是人之常情，它能讓人及早安排預算，趨吉避凶；但未來牽涉太多變數，機關算盡也不可能萬無一失。然而放棄擔憂卻又像對未來不負責任，結果兜兜轉轉像漩渦般永無止盡，我們沉溺其中，痛苦又徒勞無功。其實每當變幻時，當務之急反而是專注眼前的事，畢竟照顧好現在的自己，才能應對將來無窮的挑戰。而正念就是提供方法活好當下，裝備自己。

我在「感覺，像雲聚雲散」一文曾建議，深受情緒困擾時給自己半分鐘深呼吸3遍，其間專注觀察一呼一吸的感受，早前有朋友跟我說這方法很管用，還分享開去，讓我非常鼓舞。這其實源自我在禪修（Meditation）的體會，冀讓大家透過專注呼吸感受，有意識地控制注意力從強烈情緒中抽離，轉移到此時此刻，進而清楚自己當下的感受。

禪修訓練覺察和專注力 取代內心舊習慣

「清楚呼吸感受又如何呢？」初學禪修時我有過這疑問，畢竟過程沉悶又沒趣，但原來背後意義重大——它取代了原本令身心勞累的擔憂、憤怒、無奈等的習慣。說得再清楚一點，就是起碼在那3遍呼吸的時間裏，我們沒有繼續沉溺在追悔過去或擔心未來上；若然專注和覺察力夠強，更能稍稍體會「放下」的自在。

這份風暴中的平靜會給你力量。你會恍然，原來你有能力離開那困擾的感覺，哪管只是一剎那；換言之，你還有選擇。

若然你在這體驗中找到剎那安穩，想進一步改變日常根深蒂固的習慣，就需要不斷練習，當中最大的難關是心散。初學觀呼吸的人都經歷過，無論多努力專注在呼吸，念頭總會失控地想到天南地北。美國哈佛大學更有研究發現，人類習慣花多達46.9%清醒的時間思考現在以外的事情，而且念頭不在當下會令人不快樂，因此懂得回到當下，堪稱掌握了幸福的鑰匙。

藉心散提升覺察力 訓練轉移專注的能力

而觀呼吸的修習就是「回到當下」的訓練，而心散雖是禪修的阻力，卻又是訓練的助力。當專注力悄悄離開呼吸，你早晚會注意到，我正正因為心散，有很多機會注意和叫停那胡思亂想，再把念頭拉回到呼吸上。只要持之以恆，就會提升我們覺察念頭（發現胡思亂想）以及回到當下（控制專注力從思想回到呼吸上）的能力，並廣泛應用在生活中。

作為傳媒一員，最近的壓力前所未有，這2項技巧大派用場：當發現思緒混亂不堪，我會叫停那思緒，再將注意力拉回到現在，只處理眼前亟需處理的問題；而現在不能解決的，就先擱在一旁。實際上單單放棄思考過去未來，焦慮、恐懼等情緒已沒那麼複雜難纏，壓力也自然大減。

但前提是，你願意放下過去未來，回到當下。

就像我，明明知道只要將注意力放在當下就會好過一點，但每次有新的衝擊，我還是要待到思考得太累，才心甘情願放下。這時候我往往要不斷提醒自己，世事充滿變數，擔憂不來。

早陣子看港台《五夜講場》，說起填詞人黃偉文選了《言之尚早》作為其「滄海遺珠」之作，我特意聽了一遍，感動到心坎裏。歌詞大概在描寫感情世界充滿意想不到的發展，「時辰未到」就沒人預早知道，以下這一句更成了我在慌亂時叫停擔憂的座右銘，很想分享給仍為未來憂心的你：

「你暫時無謂過慮 太多的變數」

撰文：Ophelie-C

Ophelie-C

80後傳媒工作者，情緒「自療」的過來人。見識過情緒深淵，決心學冥想自救，慢慢從正念看到不一樣的現實。越過幽谷後有緣成為義務導師，堅持不扮高深，盼以「貼地」實例分享正念的日常。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）