早前政府宣佈收緊公司查冊，擬兩年內逐步禁止查閱公司董事身份資料，引起業界關注。財經事務及庫務局局長許正宇表示政策旨在讓查閱人士了解公司及其董事之背景，同時在透明度與私隱之間作平衡，強調查冊安排的轉變不大，只是將以往全面顯示公司董事身分證號碼改為只顯示身分證英文字母和首三個數字，以及將住址改為通訊地址。

收緊查冊應對「起底」問題

許正宇在港台節目表示，現今科技發達，「起底」問題更趨嚴重，市民對私隱度的關注更高；參考澳洲及英國等國家，亦不會要求公司董事完整地址及身分識別號碼，因而提出相關修訂。

他指當局已諮詢了立法會委員會意見，而為了更精準識別公司董事身份，當遇到公司董事姓名及身分證首四個字相同的時候，當局會額外再提供一個數字作識別。但他強調此情況為極少數。他又指，若出現交叉董事（cross-directorship） 之情況，即同一人在多於一間公司擔任董事，查閱名冊將顯示該董事的同時任職的全部公司；若出現同名但姓名寫法不同的情況，系統會作出標示，顯示為同一人。在行政措施方面，當局亦會促請相關人士在身分證明文件更改正確名稱。

面對業界疑慮，如銀行界難以進行審查工作，許表示銀行、會計師和律師等界別包括在可取得全部資料的指明人士名單中。但必須確保該人是從事相關審查工作，以確保公司董事的私隱。在勞工權益方面，對於工會是否可以繼續利用查冊協助追討欠薪，許回應指，目前勞工處已有機制處理勞工權益，包括勞工處人員，工會亦可與勞工處互相協調及配合。許強調，政策旨在保障私隱，並非針對任何界別。

月底公佈消費券安排 7月可登記

許表示，將於本月底公佈電子消費券的具體安排，7月開始登記。對於消費券的用法及派發安排的關注，許指暫時「無可奉告」，稱電子消費券涉及三大範疇，包括領取資格、如何確保真正消費及在消費地方，較為複雜，詳情須與支付工具機構及各界別協調，希望市民「拭目以待」。

財匯局接管會計師工會 許：早有預示非零諮詢

對於財務匯報局接管會計師公會部份職能之安排，許說此政策並非急卒，當局在公佈有關消息前已有諮詢市場及業界，諮詢亦正進行中。政策提出把會計師公會權力如監管及發牌轉到財務匯報局，許形容為「搬屋」安排，只是把會計師工會的部份職能搬到財務匯報局。他強調，政策並非事出突然，在2018至2019年度年提出成立財匯局時，已提出要成立財務匯報局並獲得立法會通過，亦預告要漸進提升獨立監管，業界亦認同有關方向。

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