【本報訊】多位區議員在6.4當日擺街站派蠟燭，讓市民悼念六四，但遭民政總署發信警告，元朗區議會張秀賢昨指，他當日只是上載一張自己在家燃點蠟燭的相片，同遭民政署警告，指他或鼓勵市民進行參與未經批准集會，他批評民政做法「幼稚、低能」：「我屋企點蠟燭又關你民政事？」

張秀賢6.4當日留在家，上載一張在家燃點白色蠟燭的相片，然後留言說：「8點，為亡魂點一點燭光。傳承歷史係我哋呢代人責任，繼續講真話我哋本份」，結果帖文遭民政截圖。

籲署方勿規管私人行為

張秀賢昨收到民政總署的「樣版信」，指署方收到投訴指，他進行一些與區議會工作無關的活動，影響地區和諧，或觸犯香港法例，包括發表宣傳訊息，即張秀賢的「家中燭蠟」相片，以鼓勵及協助公眾人士參與未經批准的公眾集會。

張秀賢回覆署方指6月4日沒有公眾集會，「希望民政署不要對號入座，猜度議員的用意」，更籲民政署「不要規管議員在家行為」，專心處理區務。

張秀賢向本報指，6.4當日他因發燒故「成日都留喺屋企」，質疑民政署此舉是否要規管區議員的私人行為，直斥民政署做法「幼稚、低能」。

本報向民政署查詢，為何議員在家燃點蠟燭也會遭民政發信，民政署沒有正面回應，只是指區議會秘書處會因應上述情況，派員實地視察議員辦事處，以確保相關行為符合《酬津指引》，重申署方會密切留意區議員有否做出涉違《指引》的行為。