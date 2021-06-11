【本報訊】前年8.5全港三罷凌晨，五男女涉向荃灣區交通燈噴漆，被拘控刑事毀壞及無牌管有無線電等罪，案件已排期今年8月開審。控方早前申請不向辯方披露涉案情報科警員身份遭拒，昨提出覆核，強調情報科警員工作範疇敏感，個人資料與公眾利益攸關。惟辯方質疑，披露證人資料乃控方責任，一旦警員獲准匿名，審訊便會失去公眾監察。裁判官黃士翔下周五裁決。

辯方反對：失公眾監察

五名被告包括劉佳妮、陳祖澤、黃榮津、冼迪及羅永恆，年齡介乎22至32歲，面對包括刑事損壞及無牌管有無線電通訊器具等10項控罪。他們被控於前年8月5日在荃灣大河道與沙咀道交界犯案。

控方的匿名申請涉及六名刑事情報科警員，有關資料涵蓋姓名、編號及職級。雖然裁判官王詩麗去年裁定控方須披露警員資料，但控方至今仍未披露部份警員的身份。

控方昨指，希望法庭考慮情報科警員與一般警員有別，其資料涉及行動機密，披露身份有損害公眾利益的風險。控方強調，即使辯方承諾資料只會用於審訊，但亦有機會非故意洩露，不可接受。控方承諾會透過誓章形式為辯方搜尋警員資料，確認法庭過往不曾對本案證人有負面評價。

辯方則強調，即使判詞沒寫、傳媒漏報，律師團隊或旁聽市民也可能認出曾遭批評的警員；但若警員獲准匿名，審訊便會失去公眾監察。而若有關警員過往一直匿名作供，公眾領域根本沒有可查找的資料。案件編號：WKCC3284/19