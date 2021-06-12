香港4年前成功取得2022年第十一屆「同樂運動會」（Gay Games）的主辦權，讓不同性取向、身體狀況、性別、種族的人都可以參與賽事。針對立法會議員何君堯形容運動會帶來的經濟收益是「污糟錢」，平機會主席朱敏健指出，部份議員對「同樂運動會」的言論是反應過火及離題，又稱香港作為一個宣揚平等共融及多元文化的國際都會，辦好一個國際運動會，對聲譽有幫助。

稱不應「標籤化」及「污名化」

朱指，有議員當日在立法會的反應過火及離題，不應以侮辱性或以「標籤化」及「污名化」的形容詞，為事件作不必要阻撓，因對任何人都無好處。他稱，議員當日應該務實地，在場地及交通等安排上做好協調，將「同樂運動會」辦好，不應以其他議題掩蓋其實質意義。

朱稱，舉辦活動與推廣主辦單位理念是兩件事，雖然「同樂運動會」由性小眾團體主辦，但活動口號是同樂，是一個無分種族、性傾向的嘉年華。他認為議員表達不同意見無可厚非，但字眼要平和。不過，本港現時沒有性傾向歧視條例，因此平機會只能透過公開聲明，呼籲社會將目光放在正確焦點，「法律行動上唔可以有其他嘢做到」。

「同樂運動會」是每4年一屆由LGBTQ+群體舉辦的運動和文化活動，不論性取向、能力、年齡和性別，任何人士都可參與。「同樂運動會」始創於1982年的三藩市，成為世界上最大型的運動和文化活動，由LGBT+的運動參賽者、藝術家和音樂家所引領並開放給公眾參與。

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