【6.12兩年誌】

【本報訊】6.12兩周年前夕，學生組織「賢學思政」預告今日將於旺角擺街站，但召集人王逸戰及發言人黃沅琳昨日因涉嫌「煽惑他人參與非法集結」及「宣傳或公佈未經批准集結」遭警方拘捕。警方指根據賢學近兩周帖文作拘捕，但警方展示帖文部份是2月及5月舊文，內容沒提到上述字眼，警方聲稱「並非可以逐個貼文來定奪，很難在一個貼文說要出來宣傳叫人使用暴力，是一連串、時間性的事件。」 今年六四亦被捕的支聯會副主席鄒幸彤批評政權預防性拘捕，做法完全仿效中國，悲香港人已沒自由可言。

這是王逸戰（20歲）一周內第二次被捕，6月4日晚上他在旺角設街站，被指涉嫌公眾地方行為不檢和阻差辦公被捕。昨早，王在東涌住所附近再被捕，黃沅琳（19歲）則在長沙灣被捕，二人被通宵扣查，手機及手提電腦等被警方撿走。王昨午在fb發帖向公眾致歉，「對唔住，聽日陪唔到大家」。

警方網路安全及科技罪案調查科譚威信警司昨晚交代案情，稱至昨日下午仍未接獲今日舉行集結或遊行申請，但近日留意有人在社交媒體宣傳和呼籲市民在6.12到旺角或銅鑼灣等地作未經批准集結，有關人士「更宣傳鼓吹市民以武力抗爭」，涉嫌違反「宣傳及公佈未經批准的集結」及「煽惑他人參與非法集結」。

警指「唔係睇一個post」

警方在記者會上展示賢學思政的facebook和instagram截圖，包括2月18日發佈自行剪輯紀錄片提到「勇武擲火魔係唔係犯法？」、5月22日發佈自行剪輯紀錄片提到「武力抗爭」和「當和理非失效，武力抗爭就係最後出路」、5月26日發佈帖文「抗爭未止 希望不熄」以及本周三發佈有關6.12旺角擺街站等帖文。

譚被問到帖文有何煽動暴力或非法集結的字句，譚僅指：「並非可以逐個帖文定奪，好難會喺一個post入面，（睇到）『我哋要出嚟』、『我哋要使用暴力』等，去promote使用暴力，係一個連串、一個時間性事件嚟嘅。」譚指尚有其他證據，但目前不便透露。再被問到帖文是2月及5月舊帖文，為何跟6.12有關，譚只稱「睇呢個事件唔係睇一個post」。

當被問到帖文哪句違法及舊帖文與案件關聯性，譚稱「邊一句叫人出嚟參與呢啲行為，我諗正正呢個帖文就係呢個原因，正正就係呢個帖文叫人出嚟。」譚指帖文鼓吹使用武力及汽油彈等。

鄒幸彤：仿效內地公安做法

被問及其他團體設街站是否都違法，譚指賢學思政帖文「不單單宣傳所謂嘅旺角街站，而係同時宣傳呼籲市民參與非法集結，加上涉嫌鼓吹暴力行為，相信喺一個罪行原因」。

支聯會副主席鄒幸彤上周五被警方以涉嫌「宣傳或公佈未經批准集結」拘捕，對警方在6.12前拘捕賢學兩成員，指本港警方完全引用內地公安做法，在敏感日子前未卜先知眼中「高危人士」會做出有損國家安全事情，進行預防性拘捕，令他們無法參與相關活動，粉飾太平。

她相信未來一連串抗爭紀念日子，警方預防性拘捕變本加厲，「一個人好地地嘅生活，就因政權所謂防範於未然搞亂晒，甚至被控告。」悲香港人已沒自由可言。

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