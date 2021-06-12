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疫苗接種︱疫苗歧視未必受規管 工會轟平機會縱容僱主「攞份工要脅僱員」

18分鐘前
朱敏健表示，若僱員因沒接種疫苗而受到差別待遇，如屬合理而需要，則不受《殘疾歧視條例》規管。資料圖片

半島酒店以裁員脅迫員工打針香港賽馬會也以扣減獎金懲罰沒有接種疫苗的僱員，被批評「疫苗歧視」。平等機會委員會主席朱敏健表示，若僱員因沒接種疫苗而受到差別待遇，如屬合理而需要，則不受《殘疾歧視條例》規管，「即是話你就唔犯法」。他又指，若酒店因虧損而「裁減不必要冗員」，屬勞工範疇而非歧視。有工會批評，朱敏健的言論向社會發放非常錯誤訊息，縱容僱主「攞住份工要脅僱員」。

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政府鼓勵市民接種疫苗，起初商界提供誘因配合，但近期不少僱主改以懲罰方式脅迫員工打針，如扣減獎金甚至解僱等，被質疑是「疫苗歧視」。平機會主席朱敏健今日接受商台訪問時表示，在技術層面上是屬於「差別待遇」，而差別待遇涉及歧視，最接近是《殘疾歧視條例》的規管範圍。

若差別待遇屬「合理而需要」就不受規管

不過，朱指《殘疾歧視條例》第61條列明，若僱主以保障公共衞生為由，包括防疫，而推行一些措施如打針等，因而造成差別待遇，如停職、不獲獎金或解僱，如屬「合理而需要」，就不受《殘疾歧視條例》規管，「即是話你就唔犯法」。

朱舉例指，若僱員未有打針，被僱主調去另一區域工作，這情況的差別待遇可能很小，「咁變咗個合理性、需要性就會大」，可能對僱主的業務影響輕微，甚至有幫助，「唔可以淨係睇個措施，睇埋個後果有幾嚴重」。若僱主一刀切解僱不打針的員工，「如何將炒魷魚變成合理而需要，喺僱主嚟講就困難好多」，故不能一概而論。

冇打針冇獎金 朱敏健：或受法律挑戰

聘逾2.1萬名員工的香港賽馬會，日前有管理層發出內部通告，要求行政級及助理行政級人員於8月底前接種2劑疫苗，否則酌情表現獎將「顯著地受影響」；若會員事務部員工未能符合要求，其農曆新年歲賞更將「被扣減至0」。馬會另一部門主管早前亦表示要檢討獎金政策，若部門管理人員未有接種疫苗，會被終止發放年終獎金。

另外，有馬會員工表示，馬會日前提出同一餐廳若全體員工於7月9日前接種第一劑疫苗，便可全體員工獲5,000元現金獎金，換言之，只要一個員工沒有打針，其他員工便未能受惠，員工指此舉令不少同事非常不滿。「即係行連坐法，唔打嘅人會好大壓力。」

被問到僱主規限未有接種員工不獲加薪或不獲發獎金，是否構成歧視，朱敏健指，技術層面屬歧視，因涉差別待遇。但他又補充，嚴格上不屬懲罰措施，若員工因沒接種疫苗而得不到獎金、雙糧或不獲加薪等，可能是合理但非必要，有機會受到法律挑戰；然而，若員工因沒打針而不能在某一區域工作，而僱主以衡功量值為由不發獎金等，就可能符合合理而必要，視乎不同個案而定。

半島冇指明裁減冇打針者 「距歧視遠一點」

半島酒店母公司香港上海大酒店營運總裁包華早前發內部通告，警告若本月底酒店員工接種率未達7成，下月將宣佈更嚴格的成本節約措施，包括裁員，被工會批評歧視。但朱敏健認為，這事件構成歧視較困難，「佢裁員可能因為蝕咗本，而裁減一啲佢認為係不必要嘅冗員，我記得佢好似冇特別講會炒咗啲唔打針嗰啲（員工），更加會距離歧視遠一點」。

他續指，若酒店裁員目的是因公司要「瘦身」而裁減冗員，屬勞工範疇；若不論任何崗位只裁退沒有打針的員工，就有不同考慮，最終需視乎實際施行情況。

職工盟：打疫苗為個人選擇 僱主應諒解

職工盟統籌幹事王宇來指出，不少僱主以不同方式如扣減獎金或不加薪等，懲罰沒有接種疫苗的員工，「係徹頭徹尾嘅職場歧視行為」。他批評，朱敏健向社會發放非常錯誤及離譜的訊息，只要僱主認為合理和必要，就可藉接種疫苗向員工作出差別待遇，而不構成歧視行為，「原來打疫苗唔係身體自主，係老細攞住你份工要脅你，等如攞把刀喺你條頸度，要你打疫苗，如果唔係就冇咗份工、花紅獎金，甚至升職機會」。

對於朱敏健指，半島酒店沒明言會裁減未有打針的員工，若要裁員，可能因業務虧損而裁減不必要的冗員，王宇來則反問，若酒店裁退一些資方認為不合作的員工，而所謂不合作包括不接種疫苗者，那如何界定何謂冗員？他認為，身為平機會主席的朱敏健應小心作出評論，「因為平機會作為咁重要機構，所有comment（評論）都係會被引用，作為一個標準或指引去理解」。

王宇來重申，接種疫苗是個人選擇，有人選擇接種，亦有人有疑慮，或是身體不適合，僱主應以諒解的態度處理，而非用工作脅迫。他指，特首林鄭月娥最初也指接種疫苗是自願性質，惟近期各界不斷施壓打針，「正正係講一套做一套」。

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