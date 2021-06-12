繼半島酒店以裁員脅迫員工打針，香港賽馬會也以扣減獎金懲罰沒有接種疫苗的僱員，被批評「疫苗歧視」。平等機會委員會主席朱敏健表示，若僱員因沒接種疫苗而受到差別待遇，如屬合理而需要，則不受《殘疾歧視條例》規管，「即是話你就唔犯法」。他又指，若酒店因虧損而「裁減不必要冗員」，屬勞工範疇而非歧視。有工會批評，朱敏健的言論向社會發放非常錯誤訊息，縱容僱主「攞住份工要脅僱員」。

政府鼓勵市民接種疫苗，起初商界提供誘因配合，但近期不少僱主改以懲罰方式脅迫員工打針，如扣減獎金甚至解僱等，被質疑是「疫苗歧視」。平機會主席朱敏健今日接受商台訪問時表示，在技術層面上是屬於「差別待遇」，而差別待遇涉及歧視，最接近是《殘疾歧視條例》的規管範圍。

若差別待遇屬「合理而需要」就不受規管

不過，朱指《殘疾歧視條例》第61條列明，若僱主以保障公共衞生為由，包括防疫，而推行一些措施如打針等，因而造成差別待遇，如停職、不獲獎金或解僱，如屬「合理而需要」，就不受《殘疾歧視條例》規管，「即是話你就唔犯法」。

朱舉例指，若僱員未有打針，被僱主調去另一區域工作，這情況的差別待遇可能很小，「咁變咗個合理性、需要性就會大」，可能對僱主的業務影響輕微，甚至有幫助，「唔可以淨係睇個措施，睇埋個後果有幾嚴重」。若僱主一刀切解僱不打針的員工，「如何將炒魷魚變成合理而需要，喺僱主嚟講就困難好多」，故不能一概而論。

冇打針冇獎金 朱敏健：或受法律挑戰

聘逾2.1萬名員工的香港賽馬會，日前有管理層發出內部通告，要求行政級及助理行政級人員於8月底前接種2劑疫苗，否則酌情表現獎將「顯著地受影響」；若會員事務部員工未能符合要求，其農曆新年歲賞更將「被扣減至0」。馬會另一部門主管早前亦表示要檢討獎金政策，若部門管理人員未有接種疫苗，會被終止發放年終獎金。

另外，有馬會員工表示，馬會日前提出同一餐廳若全體員工於7月9日前接種第一劑疫苗，便可全體員工獲5,000元現金獎金，換言之，只要一個員工沒有打針，其他員工便未能受惠，員工指此舉令不少同事非常不滿。「即係行連坐法，唔打嘅人會好大壓力。」

被問到僱主規限未有接種員工不獲加薪或不獲發獎金，是否構成歧視，朱敏健指，技術層面屬歧視，因涉差別待遇。但他又補充，嚴格上不屬懲罰措施，若員工因沒接種疫苗而得不到獎金、雙糧或不獲加薪等，可能是合理但非必要，有機會受到法律挑戰；然而，若員工因沒打針而不能在某一區域工作，而僱主以衡功量值為由不發獎金等，就可能符合合理而必要，視乎不同個案而定。

半島冇指明裁減冇打針者 「距歧視遠一點」

半島酒店母公司香港上海大酒店營運總裁包華早前發內部通告，警告若本月底酒店員工接種率未達7成，下月將宣佈更嚴格的成本節約措施，包括裁員，被工會批評歧視。但朱敏健認為，這事件構成歧視較困難，「佢裁員可能因為蝕咗本，而裁減一啲佢認為係不必要嘅冗員，我記得佢好似冇特別講會炒咗啲唔打針嗰啲（員工），更加會距離歧視遠一點」。

他續指，若酒店裁員目的是因公司要「瘦身」而裁減冗員，屬勞工範疇；若不論任何崗位只裁退沒有打針的員工，就有不同考慮，最終需視乎實際施行情況。

職工盟：打疫苗為個人選擇 僱主應諒解

職工盟統籌幹事王宇來指出，不少僱主以不同方式如扣減獎金或不加薪等，懲罰沒有接種疫苗的員工，「係徹頭徹尾嘅職場歧視行為」。他批評，朱敏健向社會發放非常錯誤及離譜的訊息，只要僱主認為合理和必要，就可藉接種疫苗向員工作出差別待遇，而不構成歧視行為，「原來打疫苗唔係身體自主，係老細攞住你份工要脅你，等如攞把刀喺你條頸度，要你打疫苗，如果唔係就冇咗份工、花紅獎金，甚至升職機會」。

對於朱敏健指，半島酒店沒明言會裁減未有打針的員工，若要裁員，可能因業務虧損而裁減不必要的冗員，王宇來則反問，若酒店裁退一些資方認為不合作的員工，而所謂不合作包括不接種疫苗者，那如何界定何謂冗員？他認為，身為平機會主席的朱敏健應小心作出評論，「因為平機會作為咁重要機構，所有comment（評論）都係會被引用，作為一個標準或指引去理解」。

王宇來重申，接種疫苗是個人選擇，有人選擇接種，亦有人有疑慮，或是身體不適合，僱主應以諒解的態度處理，而非用工作脅迫。他指，特首林鄭月娥最初也指接種疫苗是自願性質，惟近期各界不斷施壓打針，「正正係講一套做一套」。

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