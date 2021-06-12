公共醫療醫生協會及政府醫生協會今日（12日）改選，由屯門醫院婦產科醫生凌霄志及衞生署家庭醫學科副顧問醫生張刻勁，分別出任兩協會新任會長。凌稱，協會將繼續以合法方式就醫療議題發聲，相信工會工作受《基本法》保障，亦不違反《國安法》，包括將就放寬海外醫生註冊問題與衞生署溝通。

公共醫療醫生協會新任會長凌霄志，本身為屯門醫院婦產科主任醫生，曾擔任屯門醫院醫生協會主席，由剛卸任的會長馬仲儀推薦出選，在無競爭下當選。他形容自己是素人當選，當時未有考慮太久便同意出選會長一職，任內會繼續帶出會員及協會的看法。

政府醫生協會新會長張刻勁：臨危受命會「撐住」

政府醫生協會新任會長張刻勁，本身為衞生署家庭醫學科副顧問醫生。他指，近一兩年由於衞生署有不少同事離職，令協會面對嚴峻考驗，幾乎面臨解散命運。他形容自己臨危受命，會「撐住」繼續維持協會運作，擔任前線與管理層之間的溝通橋樑。

海外港人醫生條例勢通過 協會將與衞生署商細節

政府建議修訂《醫生註冊條例草案》，海外醫生日後或毋須通過執業試，即可在港正式註冊。凌霄志指，協會並非因保護主義反對競爭，而是本港現行已有公平的執業試及有限度註冊機制，單純增加人手亦未必能解決現時的結構問題；加上新規定只以院校名單為基礎，但欠缺客觀方法證明該院校畢業生及格，院校研究水平與教學水平亦未必掛勾，憂慮名單造成不公平情況。

凌指，在現時立法會的環境下，預料條例草案會獲通過，協會將與衞生署溝通如何落實新規定，並要求在未來醫科生人數上升後，仍須保證畢業生的工作機會。

張刻勁則指，增加醫生人手本身不是壞事，但如果本身工作環境沒有改善，整體情況也只維持現狀，亦擔心未來醫科生因海外醫生變多而畢業後不受聘，變相浪費訓練公帑。

工會僅將醫護心聲告知予決策者 相信不違《國安法》

政治局勢不穩，醫學界難免亦受牽連。凌霄志坦言，協會有資深成員退出，加上其他工會亦曾發生令人擔憂的事件，工會工作上有一定壓力。但他指，生活上很多事情都關乎政治，相信工會的工作只是將同事心聲告知予決策者，受到《基本法》保障，不會特別擔心。他稱，協會繼續以合法方式就醫療議題發聲，即使在《國安法》下亦符合條件。

凌指，淪為「福利莊」絕非協會初心，與醫管局越行越遠只是受外在因素影響，會繼續爭取話語權。他稱，同事非刻意進行罷工等激進行動，「溝通正式渠道出現裂縫嘅時候，或者對社會議題相當關切，先要做呢啲嘢（罷工）」，期望日後與局方多溝通，強調協會亦樂於溝通。

特首選舉臨近，凌透露有個別會員將以個人身份參選選委，但現階段未能透露詳情，會再作公佈。

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