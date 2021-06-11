【本報訊】現時凡擬公映的影片，必須事前經電影、報刊及物品管理辦事處（簡稱電檢處）申請。負責評級的監督和檢查員全為政府人員，公眾只能申請做顧問小組成員提供諮詢，諮詢意見亦非檢查員評級的必須考量。資料顯示，今年至少有七名檢查員停任，懷疑已離開政府職系。

電影檢查員小組由特首委任不同人士組成，每次委任均須在憲報公告。政府網頁顯示小組大約40人，現有八人是商經局「創意香港」電影服務統籌科下各級娛樂事務管理主任，其餘為通訊局廣播事務部牌照管理科、內容規管科、及電檢處各級主任。

上訴委員會全由特首委任

翻查今年憲報，出任檢查員的公務員替換頻繁，目前為止今年有至少七人停任檢查員，有兩人屬商經局電影科主任，兩職位至今懸空，電話簿目前已沒有上述七人的聯絡，懷疑是離職跳船。

電影發行人如不滿檢查員決定，可向電影檢查審核委員會上訴，但委員會成員由特首委任，商經局長擔任當然委員，另有九名非公職人員，現時成員有民建聯柯創盛、地產代理監管局副主席蕭澤宇等。

新民主同盟大埔區區議員任啟邦2016年起獲委任電影檢查審核委員會成員。他表示，任內只做過兩次上訴個案，一套是迪士尼真人電影《美女與野獸》，另一套就是《理大圍城》。

任質疑，電影是虛構，若電影講到警察被黑社會滲透，是否也是貶損警隊、危害國家安全？他估計，檢查員為免「上身」，將會把紅線收得極緊。