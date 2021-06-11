路透社昨天報道港版國安法中勾結外國勢力罪引起的問題，美國駐港總領事史墨客（Hanscom Smith）在訪問中直言北京在港的干預，污衊了外國人員與政治參與者會面等日常外交活動，認為國安法營造了一種脅迫氣氛，威脅香港的自由及其作為國際商業中心的地位。

國安法第29條「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪訂明，要求外國或境外機構對香港或中國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動，即屬違法。史墨客受訪時稱，「人們不知道紅線在哪，這創造出一種氣氛，不但不利基礎自由，亦不利營商。你（北京）不能兩者兼得，不能聲稱這（香港）是商業中心，同時引用這種政治宣傳語言批評外國人」。

報道又指，14名亞洲和西方外交官稱對香港檢控官試圖將香港政界人士與外國使節的聯繫，視為潛在國家安全威脅感到震驚。報道特別提到因初選「47人案」被捕的前立法會議員譚文豪，今年4月遭法官拒絕保釋，原因是美國駐港澳總領事曾以電郵邀請他見面，足印證他的影響力，法庭無充足理由相信他不會繼續干犯危害國家安全的行為。

報道指有熟悉譚文豪案件的退休法官，也對檢控官將外國聯繫上綱上線感到震驚，不認為這種方法可持續，因香港政府認可外交官的工作，就是與從政者在內的人會面。

美卿關注港民主規範惡化

史墨客亦認為，令人震驚的是人們與外國政府代表進行常規互動，會被打成險惡的事，強調館方不想將任何人置於尷尬境地。他稱，香港正在增加的恐懼、脅迫和不確定性氣氛，將危及港府的未來，「對香港自由的無情衝擊，以及對維護香港自治的承諾倒退，令人非常痛心」。

保安局回應路透社時，稱正常的互動和活動受到保護，但指摘外國勢力介入前年席捲香港的示威活動，稱調查和情報表明「外國干預猖獗，包括資金、物資和其他形式的支持」，但無指明個別人士或組織。

行政會議成員葉劉淑儀則指，只有「仇恨中國者」才會擔心觸犯法律，指自己跟很多看好香港經濟形勢的商人交談，「我認為他們沒有甚麼需要擔心，除非他們執意利用外部勢力傷害香港」。她又稱犯國安法必須有犯罪意圖，只是閒常交談不算。

另外，美國國務卿布林肯昨天與中共主管外事工作的政治局委員楊潔篪通電話，布林肯強調美國關注香港民主規範變壞，並呼籲北京停止向台灣施壓，和平解決兩岸問題。

路透社