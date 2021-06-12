以往特首鮮有褒揚中國共產黨，特首林鄭月娥可謂是首位特首公開向中共「狂擦鞋」，今日（12日）她在一個論壇上致詞，逾20次提及「中國共產黨」和引述國家主席習近平的說話，指中共成為世界最大的執政黨，成就如何飛躍、凡事如何照顧香港等，口吻更彷如黨員：「在黨的領導下，中央始終依照《憲法》和《基本法》辦事。」

大讚「一國兩制」體現中共對香港關懷

盛傳爭取連任特首的林鄭，今日在「中國共產黨與『一國兩制』主題論壇」上致詞，大讚中國共產黨在探索中成長和壯大，領導全國人民「走上最符合中國利益和實際情況的發展道路」。她又指，在中國共產黨的領導下，中華民族實現由站起來自強起來的「偉大飛躍」，新中國在各範疇取得輝煌成就，在國際間的地位也與日俱增，成績令人驕傲。

她又指，香港「回歸祖國」體現了中共的特徵和治國理念：「黨和中央政府由始至終堅定不移的基本立場，就是主權問題不是一個可以（與英國）討論的問題。」

林鄭續指，「一國兩制」體現中共對香港關懷，「真正關心香港同胞福祉的中國共產黨才能實行這樣開明的制度」。她認為，過去不少利港措施，也是因為「中國共產黨心繫香港同胞，為港人謀福祉」。

她又指，過去2年香港受到衝擊，但卻充份展現了中國共產黨對理想的堅持、對信念的堅定，和那份來自共產黨制度優勢的自信。她的說法更彷如黨員：「在黨的領導下，中央始終依照《憲法》和《基本法》辦事，堅持『一國兩制』原則，解決香港問題，頒佈實施《香港國安法》。」

前任特首遇中共創黨80、90周年亦未見狂讚

她又2度引述國家主席習近平的說話，指「理想信念是共產黨人精神上的『鈣』，理想信念堅定，骨頭就硬；沒有理想信念，或理想信念不堅定，精神上就會『缺鈣』，就會得 『軟骨病』」 本報翻查中國共產黨創黨80周年、90周年，時任特首董建華或曾蔭權也沒有如此發表這類狂讚共產黨的演詞。

劉銳紹：林鄭把握機會表忠明顯「好想連任」

時事評論員劉銳紹指，林鄭月娥明顯「好想連任」，因此把握機會表現自己對國家、對黨的「忠誠」。劉形容，林鄭近兩年來的施政方針緊貼北京政策，甚至超出北京對港的要求。

他續指，北京現沒有需要就決定下屆特首寶座誰屬，即使候選人在選戰前期獲得北京祝福，亦不一定是最終的獲勝者，林鄭如今只是「盡力表現自己同中央『同聲同氣』」。

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