兩年了。這兩年很難過，所聽到的壞消息所經受的痛苦，都是幾十年人生的總和。無論自己家人朋友等，總有受過傷或被捕過的，甚至已在牆內，幾乎每天都受到心理煎熬，情緒怎會好？

兩年了。香港變得不再熟悉。恍若隔世，面目全非，世上只兩年、香港倒後半世紀，滄海桑田，翻天覆地……這些詞語都不足以形容今日香港。一個全球最自由的國際金融中心，過去兩年一直在剝奪市民的自由和人權，基本上所有公民的政治權利，包括遊行集會示威結社投票等權利消失殆盡，言論新聞學術思想等自由也所剩無幾。這樣的新香港，太陌生了！

劇變的還有中港關係。中港在2008年北京奧運前後最融洽，似乎向慢慢融合的方向發展。那時，家住元朗、北區的港青常北上深圳吃喝玩樂，一方面消費遠較香港便宜，另方面他們往返旺角銅鑼灣等市中心的交通費不菲，因此一個月也不會到油尖旺，但經常到深圳消費，也有不少人家住深圳但每天回港返學返工，甚至連前特首曾蔭權也計劃卸任後定居深圳，包括高官在內的不少退休公務員在中山珠海番禺等地置業。

至於高鐵等跨境設施，港人普遍反對都是政府罔顧民意、造價過高、大而無當、破壞環境等。到自由行問題日漸嚴重，對民生造成極大影響，政府不僅不正視，反不斷要港人包容，甚至批評港人的態度，加上國內輿論越來越左，矛盾激化，港人對中國的不信任日漸加深，成為反送中運動遠因。到了今天，中港的互不信任已是前所未有。

為超越鄧江 習強力治港

其實變的豈止香港，北京的港澳系統同樣翻天覆地！去年2月13日，港澳辦迎來成立以來最大改組，原主任張曉明改任常務副主任，主任交給全國政協副主席兼秘書長夏寶龍（副國家領導人級別）。如此改組，當然是緣於香港史無前例反送中運動，這是港澳系統工作不力的「罪證」，同時也是大清洗，原有的港澳系統官員，尤其是專責香港事務的，要麼被清理，要麼降職或失勢。

事實上，被清洗的還有香港中聯辦。除了「行埋一齊、坐埋一齊、傾埋一齊」的王志民被調去「守水塘」（任中央黨史和文獻研究院副院長），中聯辦也有「海嘯式」的大規模換人，480人員編制中一半會變動，甚至部級管理層也受波及（中聯辦轄下有辦公廳、九龍工作部等21個「部」），規模之大歷來罕見。如此大清洗的直接結果就是，相對較溫和及傳統的港澳系統老人無得留低，為港澳政策的失敗揹鑊，取而代之的是鷹派強硬派，前車之鑑下，新上任的必定比前任更左。這就是香港之變的其中一個原因，但還不是主因。

那麼，是誰令香港的青山也變，變了俗氣的嘴臉，又是誰令香港的碧海也變，變作濁流滔天呢？

首先，當然是最高領導層對香港態度的急劇轉變。習近平等人對香港的不滿早就溢於言表，對香港政治及經濟制度、港人生活方式、港式文化等都看不過眼，這從他們接見兩位述職特首的發言內容可見一斑，而中共掌權的最高原則就是控制，近年以各種軟性手段加強控制香港仍被嫌成效不佳，才有了前中聯辦官員曹二寶的第二支治港隊伍之說，以及國務院的香港一國兩制白皮書等。在習近平上台前後，北京對香港事務干預日增，現在更變成理所當然，這種轉變，既跟中國日漸強大、中港經濟地位逆轉有關，更同習永續需要超越前人的功績有關。香港回歸雖是鄧小平江澤民功績，但香港人心不歸，收回香港就成了半吊子工程，習要完成此使命以超越鄧江，就只好用強力手段了。

其次是林鄭。「好打得」本意指能幹，她上台之初也被習近平稱讚開局良好。有些人是不能讚的，受到習讚賞，在港珠澳大橋通車儀式上「萬綠叢中一點紅」，與習並駕而行，加上之前一地兩檢立法輕易完成，自然令她心雄起來，而她又是口講「謙卑」的離地高官，於是就成了改變世界政治格局的「偉人」，之後要留下來就只好「補鑊」，完全迎合北京了。

如此痛苦難過的兩年都捱過了！或許，還有更多的兩年，但我們的心臟變強大，對壞消息承受力更好，一般壞消息已無法打擊我們。但必須時刻提醒自己，不能麻木，也就是智叔在《十年》所講的「記得千祈唔好慣」，要對荒謬保持敏感，要對犬儒保持警覺，要對不公保持批判，要對初心保持清醒。

堅持，不放棄，總有明天，石在火種在，信念希望和愛，拆了煲底仍會相見，香港人加油！問題是，翻天覆地的香港何時靜下來？

這既視乎國內政治形勢， 2022年中共二十大是契機，到時香港已完成一系列選舉，亦完成大部份制度改變，有可能在北京宣佈取得勝利後，香港獲暫時寧靜，以迎接習永續。也有可能進行更多極速中國化行動，除了政制、司法的改革，還要解決普通話、簡體字法定地位，甚至地名街道名人名的去殖化、教育及傳媒的愛國化等，香港的巨變才會告一段落。

潘小濤

資深傳媒人