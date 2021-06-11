【本報訊】一群「行路撚」今日步行籌款，炎夏裏由元朗行路去馬鞍山，善款捐予612人道支援基金，活動至今已成功助籌得逾10萬元善款，遠超61,200元起步目標。是步行亦是苦行，6月12日是警方在反修例運動中首次以催淚彈鎮壓民意，「行路撚」說，希望大家不要輕易忘記兩年前香港人一齊做過的事。

黃店外賣平台「中仔—中環區黃店外賣」和「西牛—西區小店外送服務平台」聯同「威靈頓辦館」和 「黃金魔法卡」發起「你捐612，我做行路撚」計劃，贊助者直接捐款612基金後，若將捐款截圖傳送他們，他們會化成步數，由新界西行去新界東。

「西牛」代表K（化名）參與過兩次同類步行籌款，兩次都達不到目標的2.4萬元和1.2萬元，有點洩氣，惟有將起步門檻不斷降低，第一次每200元行一公里，第二次每100元行一公里，今次索性只要有人捐款就出發。這次喜出望外地提早達成61,200元目標，他們指本周初善款額已突破10萬元，今天第三度起行，會由上次終點元朗出發，行去馬鞍山。

行路沒想像中容易，中仔負責人肥仔（化名）透露，兩次早上起步都行到午夜才完成。3月首行環港島一圈，便有隊員行錯路走到懸崖，又或在馬路「上唔番行人路」。一下子步行幾十公里，有人行到腰痠骨痛缺席下次活動。5月第二行，由尖沙嘴至元朗，沿路無大樹遮蔭，有人暴曬一天輕微中暑。

K聽到街坊心聲：「行得咁辛苦，行到傷晒，為咩呢？籌得咁少錢。」但他發現，有些人一直關心他們的進程，「就算籌唔夠數，原來我哋仲有嘢做到」，可以影響身邊人參與，講句加油、幫手捐錢。

K以前很執着眾人的事必須一起完成，經過兩年，他學習到每人都是個體，雖然做同一件事，但各有因由選擇前程，「你可以隨時加入、隨時離開。目標就喺度，你頂唔順要離開嘅話，我幫你行落去。你想入嚟一齊行，我哋都歡迎」。

重回舊地 「唔想忘記一齊做嘅事」

環遊香港，也可放慢節奏欣賞家園，「黃金海岸係最靚」，參與的阿姐（化名）說，辛苦行完大半日，「之後望到個景，係療癒嘅」。在無力感重的日子，他們透過步行發掘香港的美麗，也重溫不少兩年前曾經走過的地方。

「過咗兩年，（有啲事）係咪已經喺香港人心入面丟淡晒呢？定大家仲係好深刻？」他們再走一次龍和道、彌敦道、太子站、連儂隧道，「唔想咁容易忘記香港人一齊做過嘅事」，牆上的油漆、「核突牆紙」、未被覆蓋的印記，有權力者粉飾太平，無權力者一直警醒。「行路撚」會於社交網交代步行進程，公眾可於facebook或Instagram搜尋「612行路撚」查閱。

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