前香港眾志成員周庭去年因6.21包圍警總案被判入獄10個月後，今日刑滿出獄。年僅24歲的她，曾擔任學民思潮發言人，也是香港眾志創辦人之一，她參選過立法會補選，也因社運被判過入獄。周庭曾表示希望出獄後暫時休息，休養身體，但她入獄前曾被警方以《國安法》名義拘捕，出獄後隨時面臨再被檢控。

周庭15歲加入學民思潮，正式開始她的從政生涯，曾任發言人的她，於2014年的雨傘運動中決定休學留守金鐘，但其間稱無法承受沉重壓力決定辭任發言人。

曾選立會補選冀奪回羅冠聰議席 惜同被DQ

2016年，她與「戰友」羅冠聰和黃之鋒創立香港眾志。羅及後參選立法會，但終被褫奪議席。當時年僅21歲的周庭宣佈參選立法會港島選區補選，希望重奪羅冠聰的議席，但終仍被選舉主任認定提名無效。選舉主任當時解釋，因香港眾志採用「民主自決」的主張，指周庭沒有真誠擁護。

「Plan B」的區諾軒隨即遞交提名表格參選補選，惟2019年周庭提出選舉呈請獲勝訴後，區被裁定「非妥為當選」。

前年反修例運動期間，時任香港眾志秘書長黃之鋒、主席林朗彥及成員周庭被指於6月21日包圍警察總部。周及後承認「煽惑他人明知而參與未經批准集結」、「明知而參與未經批准集結」共2罪。

國安法實施前退出眾志 仍未能倖免於難

在《港區國安法》實施前夕，周庭宣佈退出香港眾志。惟同年8月，她突然從住所中被警方帶走，警方指她涉嫌觸犯《港區國安法》下的「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪，拘留近25小時後，雖獲准以港幣2萬元及18萬元人事擔保作保釋，但被沒收護照。

在9月時，周庭於警署報到後，指會於12月2日再報到，並表示希望當日能平安保釋，度過她24歲的生日。惟事與願違，在12月2日當天，周庭因6.21包圍警總案被判入獄10個月。

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