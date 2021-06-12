特首林鄭月娥本月初被傳媒問及，「結束一黨專政」是否違反《國安法》，她形容，要具體評論是強人所難。中聯辦主任駱惠寧則表明，該口號是否定黨對一國兩制的領導，叫囂該口號的人士更是破壞一國兩制、「企圖把香港作為地緣政治的棋子」。

駱惠寧今早出席中央駐港機構合辦的「中共與一國兩制」論壇致辭時則提到，共產黨是一國兩制的「創立者、領導者、踐行者和維護者」，沒有其他人比中國共產黨更執著堅守一國兩制的「初心」，批評那些叫囂「結束一黨專政」口號的人士等同「否定黨對『一國兩制』事業領導的人」，更是企圖把香港作為「地緣政治的棋子、遏制中國的工具、滲透內地橋頭堡的人，是在毀壞『一國兩制』制度根基，是香港繁榮穩定的真正大敵」。

駱惠寧強調，香港要填補漏洞、落實中央全面管治權及維護國家主權，包括「有效的要堅持，缺失的要修補，跑偏的要糾正，過時的要更新」，才能保障市民利益和「民主權利」。

支聯會舉辦的六四集會連續兩年被禁，外界關注其綱領及口號「結束一黨專政」是否違反《國安法》；全國人大常委譚耀宗、林鄭月娥二人均沒有點明該口號會否違法，僅分別指口號是「有問題」，而後者則指要她評論是「強人所難」。

葉劉譚耀宗籲市民勿再叫該口號

前保安局局長、行會成員葉劉淑儀會後被傳媒問及，支聯會會否被取締時表示，《國安法》第22條已列明組織、策劃、實施或參加「以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為」，就屬於犯罪：「如果你真係要推翻一黨專政、打倒國家，咁當然係有問題啦…所以我奉勸市民唔好再試叫呢啲口號」。

全國人大常委譚耀宗則說，他早前已指出有關口號有問題，又指既然駱惠寧今日已清楚指出問題所在：「希望大家唔好再用呢啲咁嘅言詞、口號」。譚並稱，「（只有）支持中國共產黨，我哋香港先有今天呢個一國兩制」，呼籲港人要明白共產黨與香港的關係，重申任何組織都要遵守《國安法》及本地法律。

林鄭月娥、政務司司長張建宗及駱惠寧三人離場時未有回應傳媒提問。

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