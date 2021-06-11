在不再如常的2021年6月4日，法院如常作出審判。59歲的吳應武，為去年1月在旺角的抗拒警員案應訊，法官宣判罪名不成立。庭外爆出一陣歡呼：「正義必勝！」老吳左手撐着枴杖，女兒Frances伴在右側，緩緩步出法庭。過去兩年，老吳多次上街被捕，承受警暴，每次Frances總在背後默默支援。

吳應武就是6.12當日，一個人站在警察防線前，獨自抵擋橡膠子彈的患癌老翁。及後他仍堅持拖着枯槁身軀，走遍衝突現場。Frances也在過去兩年，陪老父渡過一切烽火。

那天，老吳跟朋友出席中信大廈外獲批准的民陣集會，上午一直風平浪靜，下午卻180度扭轉，防暴向民眾無差別地動武，連和平集會的群眾也受襲，驚恐中四散。

身患絕症 「仲有乜好驚？」

老吳與朋友失散，獨自來到添華道路口。衝突暫平息，但面前的警察仍然亢奮，不斷向人群發射催淚彈。激於義憤，身上只有保鮮紙護手的老吳，選擇踏前一步，孤身與防暴警講理，但換來一輪辱罵。

防線突傳出數聲槍響，橡膠子彈擊中老吳腹部。他當場倒地，在迷濛的意識間，他見到滿地彈殼，又聽到哭聲、喚他走的叫喊聲。他試着爬起，但手腳不聽使喚，接着就被數名防暴警抬到防線內，矇矓中又感到一頓拳打腳踢。

當時，Frances對父親的遭遇懵然不知。要上班的她曾在午飯後致電老父，老吳說一切安全。放工後，她立即到金鐘，「去到金鐘站已經唔係好出到去，啲出口塞晒，好亂，成地都係水呀、遮呀、人呀⋯⋯我打畀Daddy，但電話唔通」。正當她打算先行離開，電話卻在這刻響起。接通的是醫院急症室：「你係唔係吳應武個女？」

「爸爸發生咩事？」「不如你過咗嚟先啦。」

Frances一陣慌亂。「阿爸會唔會受重傷？會唔會好大件事？」到達醫院，迎來更衝擊性的畫面：父親被連着大鐵鏈的手扣鎖在床上，被5至6名身材高大的警察包圍，「真係好嬲，一睇都知佢做唔到咩攻擊性嘅嘢啦，使唔使咁？」警方更拒絕她接觸父親，她要躲在廁所致電律師到場，才能跟病榻上的父親說上兩句。

老吳兩天後獲得保釋，但女兒對父親的擔憂，與港人的抗爭一樣，才剛拉開序幕。

雖然老吳因患癌身體變得虛弱，又剛受過折磨，但他沒有被嚇怕，反而更堅持要走上街頭。「仲有乜好驚？」老吳多次在訪問中說着這句：「今年就60喇，病到咁樣，個醫生話畀你聽，你唔會好㗎喇，既然咁樣，我仲有咩好驚啫？」

老吳將保護孩子當成自己工作，「勸喻佢哋，叫佢哋危險就行開啲，每一次出去我都希望做到」，而且他完全不顧安危。有晚在旺角，一名年輕人被一隊警察包圍，「好慘，孤零零，我走去拖住個小朋友」。頓時全部警察擎槍指着他。「我話：佢係我個仔。」接着又有另一個女人衝過來，向警察聲稱：「我係佢阿媽。」三名陌生人就在煙霧瀰漫的街頭認作一家，一同獲釋。

行動不便的身體令老吳易被針對，多次被捕，而且總伴隨着不人道的對待。前年8月的一次，體內輔助排泄的機器被踢壞。去年1月，老吳在旺角被捕後在警車上遭毆打，但旁邊的年輕人被打得更慘，「5、6棍打喺個頭度」，少年吐出的血濺在臉上，血腥深深印在老吳腦海。那名16歲的少年最終襲警罪成，提堂時要坐輪椅，頭部受創，記憶受損。

「我冇得再驚，麻木咗喇。」老吳曾為自己在前年6月12日、8月4日和去年1月19日被捕時所受的警暴向投訴警察課投訴，但3宗案拖延至今，仍未調查完結。警方回覆查詢指不評論個別案件。

擔崗天文台 為老父報訊

眼見病父不時頭破血流，Frances一直糾結，「佢一出去我就好掙扎......縱使你個大理念係為呢個地方好，講到尾如果你犧牲自己，呢個方法又係咪最好呢？」6.12中槍後出院，兩父女曾就此問題談了一整天，「會唔會唔好行咁前呀？唔好成日出去？受咗傷，子彈痕又未退，個身體又唔係咁好」。但始終無法說服父親，「佢話：如果夾硬留喺屋企，更加唔開心，更加成日諗住身體唔知邊度痛」。

老吳說，每次上街都不會向女兒主動交帶。Frances惟有擔當後援，不斷打電話要求父親透露位置，自己做「天文台」查證附近的狀況再向父親報告。如果父親在兵荒馬亂中忘記接電話，她就瘋狂留意新聞直播，「每個live都開晒嚟睇，睇吓會唔會影到佢喺邊」。父親被捕後保釋，要守禁足令和宵禁，Frances又怕他記性不好，要定時定候提醒。

這兩年，Frances形容兩父女像拍檔，有「出生入死」的感覺，關係變得更親，她也越來越接受父親的抗爭方式，「如果佢好想行出去，每次都有嘢知道自己要去做，我會覺得，唔能夠因為唔想擔心，好自私咁唔畀佢出去」。

對父親上街的記憶，Frances最早要回想到2003年7.1遊行，那時爸爸也是五十萬分之一。但為何抗議，年幼的她不明白。到傘運和魚蛋革命，當時任職空服員的她在全部關鍵日子都不在港，對香港發生的一切感到抽離。父親那時是「旺角鳩嗚團」一分子，經常越洋向她講香港的現況，但她都無法理解：「點解要咁激呀？爭取完都係咁啦。」

直到前年，親眼看到父親和其他人勇敢付出，她才明白，每個視港為家的人，都有着某種責任，應該站出來。即使抗爭暫告沉寂，她不時旁聽案件、送車，也為在囚者寫信打氣，「每日都提自己，自己要做、得閒就做、提埋朋友」。

「你知道有班人好似爸爸咁，做咗佢哋可以做嘅嘢，我哋唔可以蹺埋雙手咩都唔做......唔好辜負付出咗，或者犧牲咗咁多嘅人。」Frances道。

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