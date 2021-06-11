【本報訊】「我肯定好多男仔細個寫我的志願，都寫過要做巴士車長。」張浩然從小志願是成為巴士車長，過去八年一圓夢想，直言難得可以寓工作於娛樂，今次卻因罪成遭新巴停職，亦因違例扣分將停牌三個月，而且與新巴續約機會渺茫。對於未來或不能再駕駛巴士，他一臉茫然，「我只係一個巴士司機，可以做啲乜嘢我都唔肯定」。

停牌三月 續約機會渺茫

在香港仔長大的張浩然，小時候因南區沒有港鐵，一家四口的代步工具便是巴士，「日日返學放學，阿媽帶我哋去接爸爸收工、去食飯都係搭巴士」。巴士所盛載的，是張浩然與家人相處的回憶。

「以前有啲座位直頭喺司機隔離，坐嗰度望住佢揸車，覺得幾得意，覺得佢哋好犀利㗎。」從小看着車長一人操控整輛雙層巴士，漸漸地，當巴士車長成了他的志願，「我肯定好多男仔細個寫我的志願，都寫過要做巴士車長」。

2013年，29歲的張浩然終於當上車長，今年是他第八年揸巴士，案件卻使他的車長生涯就此結束。上月中定罪後，張遭新巴停職，連同之前違例紀錄，他因三度涉不小心駕駛須扣分停牌，停牌後新巴會否與他續約屬未知數，張猜測「機會都唔大」，只能等待公司安排，唯一慶幸父母由案件至今均無限支持他。

張浩然原本以為車長這工作，可以至少做到十年，惟現時恐難延續車長夢，「我只係一個巴士司機，可以做啲乜嘢我都唔肯定」。疫情下一工難求，搵工只能見步行步，雖然前路未明，他仍安慰自己：「呢幾年個經歷都幾好嘅，當有個機會跳出comfort zone。」