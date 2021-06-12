兩年前的6月12日，政府無視過百萬市民上街抗議修訂《逃犯條例》，強行於立法會進行二讀，引發警民衝突，警方出動催淚彈及橡膠子彈驅散，引發隨後一連串反修例運動風波。隨《港區國安法》落實，港人已無法在兩周年之際上街堅持訴求，惟離散及流亡至海外的港人於6.12這天舉行聲援集會及遊行，英國共有10個城市發起集會，倫敦集會有過千人出席參與。

駐英記者 李雨夢報道

英10城市發起紀念6.12的集會及遊行

英國共10個城市，包括倫敦、伯明翰、白禮頓、布里斯托、愛丁堡、曼徹斯特、諾定咸、雷丁、列斯、利物浦於今日發起紀念6.12的集會及遊行。倫敦集會於開始前設有迷你展覽，部份英國政界人物及流亡海外人士均有現身集會。

疫情下，仍有過千人參與是次倫敦集會，集會上有英國跨黨派政界人物發言，包括保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）、工黨亞太事務影子大臣金諾克（Stephen Kinnock）、保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）。

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「攬抄巴」劉祖廸：我唔會去怕共產黨

流亡英國的劉祖廸、羅冠聰均有現身。參與者先於Marble Arch集會，隨後遊行至Trafalgar Square，沿路高呼「光時」、「香港人加油」、「香港人反抗」、「Fight for freedom, stand with Hong Kong」等口號。

負責籌備及舉辦是次全球連線集會的「攬抄巴」劉祖廸表示，今日全球共有22個國家共51個城市舉行與6.12相關的活動。劉又指，過去兩年雖然曾經被捕、亦被人襲擊及通緝過，但他從來沒有後悔，「我唔會去怕共產黨，只會更加堅持去行呢條路，一定會繼續行落去，唔會放棄，見到咁多香港人喺度我係好感動」。

羅冠聰：我哋應該善用奢侈嘅自由

流亡英國的前立法會議員羅冠聰發言時表示，兩年前6.12當天他和許多香港人一樣身處金鐘，「每個人都好想阻止逃犯條例嘅二讀，突然之間，和平集會喺警方嘅記招之後，就好多催淚彈、好多防暴，我當時走上中信天橋，橋上嘅人都要低頭跑同走，大家都唔知啲槍聲代表咩子彈，大家當日係希望阻擋條例通過，但變相係見到好多血腥嘅畫面」。

他勉勵目前已離開香港的港人，不要被香港不自由的氣氛所困，「我哋有住奢侈嘅自由，就更加應該要去善用佢。我哋面對住未來嘅日子，點樣先可以從呢樣嘢和解，就係每日都同自己講，我做緊嘅每一樣事情都係為咗我能盡早返到香港，呢個就係海外香港人嘅使命」。

萬人因反修例被捕 裴倫德：他們的罪名只是為中英曾承諾過的事情站出來

一直關注香港議題並就此發聲的保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）在集會中為香港失去自由的人士靜默一分鐘，發言時指運動期間有萬人被捕、約2,300人被檢控，「他們的罪名只是為了中英曾承諾過的事情站出來，雖然我很希望將他們的名字一一讀出，但真是太多了」。裴倫德又指，中共希望人們遺忘及放棄，「中共希望他們的名字化為一堆數字，記住他們所付出的代價，這樣才能為了你的家鄉及自由而繼續奮鬥」。

移英港人自行印製香港政治犯頭像：今年瘋狂咁拉 拉咗幾百人

已移民英國30多年的朱先生自行印製多名香港政治犯的頭像，主要是今年初因參加民主派初選、因《國安法》被捕的民主派人士，帶到集會現場張貼。他指兩年前6.12時人在英國，但一直有留意事態發展，「今年係最緊要，拉咗幾百人，舊年有無咁多？舊年『係咁咦』拉，今年瘋狂咁拉」。他指，過去較少參與港人在英的集會，主要以參與六四集會為主，「今日出嚟係想多啲人知道612基金，612基金係一定要推，而家幾百個民運人士被告上堂要錢，希望多啲人知」。

「想話畀香港同世界嘅人聽 香港人一路都堅持緊無放棄」

A小姐（化名）已抵達英國一段時間，她認為出席今日的倫敦集會是責任，「想話畀香港同世界嘅人聽，香港人一路都堅持緊無放棄」。作為抗爭者的她表示，這兩年看到香港的變化，「感受一定係差嘅，但無一個抗爭會喺一個月、兩個月，或一、二年內搞得掂，雖然每日睇住新聞都有好辛苦嘅感覺，但會提醒自己一定要繼續堅持」。

對於仍然留在香港的人，A小姐表示，「好想多謝仲喺香港堅持緊嘅手足，佢哋真係好勇敢，佢哋行出嚟嘅勇氣，令我哋喺海外嘅人覺得，我哋亦都無藉口話放棄、嚟到英國就安逸唔理香港嘅事」。

曼徹斯特市300人集會

英國曼徹斯特市今午1時（英國時間）也在Piccadily Garden舉行6.12兩周年集會，有約300人參加。現場有本地教會、教育界人士上台發言，並謂歡迎香港人來曼徹斯特。

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