【本報訊】電影業界人士批評新電檢指引紅線模糊，電影從業員將難再創作。有電影發行商表明不認同修訂，擔心創作紅線將無限延伸，限制電影題材。有導演質疑，修訂是將內地審查制度照搬至香港，惟國安法條文虛無飄渺，對投資者沒有保障，大大削弱投資意欲，令本已面對資金困境的電影業雪上加霜。

導演稱削投資者意欲

《十年》導演之一周冠威形容，修訂指引是將中國電影審查制度套用於香港，但對比起內地機制，香港的電檢審查更差，「例如內地會講明『鬼』係唔拍得嘅，咁仲有得跟，國安法咁大，點知得唔得？」他指出，中國審查制度有明文規定並於事前開始審查，但香港在電影完成拍攝才審查作品，若拍攝完成後上映受阻，製作將難以回本，最終只會迫使業界自我審查，亦大大削弱投資者投資香港電影的意欲，影響極具破壞力，「《十年》只係想像都被箝制啦，𠵱家好似嫌你死得唔夠咁，根本最想香港電影死嘅就係香港政府」。

資深電影人田啟文亦質疑，相關修訂極不清晰，電影情節屬虛構，亦涉及主觀感受，難以判斷是否屬煽惑。他舉例指，電影《虎膽龍威》（Die Hard）中炸掉紐約摩天大廈，「咁Die Hard入面又係咪煽惑呢？仲有《拆彈專家2》又有冇事？佢炸咗成個香港，係咪又煽惑，希望佢哋畀到guideline同sample」。

紀錄片《理大圍城》發行商影意志藝術總監崔允信亦表明不認同修訂，他至今仍不認為《理大圍城》或任何電影可危害國家安全。他以國內情況為例指出，本地創作紅線他朝將被無限伸延，最終所有題材都受限制，「如果言論自由第一關唔守好，你變咗同志唔拍得、色情唔拍得、穿越唔拍得、低俗又唔拍得」。