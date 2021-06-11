【本報訊】高鐵一地兩檢司法覆核案，四名挑戰政府的申請人敗訴後提出上訴，上訴庭昨頒判詞駁回。當日一地兩檢落實時，人大常委會確認做法合憲，判詞指人大決定有最高權威，雖然是否有約束力仍有待探討，但應視為重要考慮因素。判詞更直言，若本案上訴至終審法院，並需提請人大釋法，按常理人大必定會重申一地兩檢合憲；換言之，就算下級法院不採納人大決定，結果也沒分別。

上訴人郭卓堅、呂智恆、梁國雄與梁頌恆認為，西九內地口岸區全面實施內地法律，違反一國兩制與《基本法》。上訴理據之一是原審法官錯誤地將人大決定納入考慮。上訴庭對此表示不同意。

判詞指人大決定不等同釋法，對香港是否有約束力，本案未有充份探討，需留待其他案件處理。不過，上訴庭認為，在一國憲制秩序下，人大常委會擁有終極權威，可判斷同時牽涉中港法制的事情是否合憲，特區必須承認與尊重其權威，並受決定約束，如此觀點實屬合理。上訴庭認為人大針對一地兩檢的決定，已表達權威看法，即使不具約束力，法庭仍應給予相當比重。

判詞亦引述《中英聯合聲明》指，成立特區之目的包括維持香港國際金融中心和自由港地位，因此需考慮一地兩檢的社會和經濟效益。對於上訴方指一地兩檢開了危險先例，日後香港任何地方都可被任意指定為內地地區，判詞指這是危言聳聽，純屬想像，人大常委會必定不會接納香港通過這樣的法律，而法庭審視後也必定會否決。

稱設口岸區過程符高度自治

上訴庭又指《基本法》授權港府管理出入境事務，西九口岸區只處理過關，方便選擇享用高鐵的市民，行使內地法律只局限於出入境目的。而設立內地口岸區的過程亦符合高度自治，不同意是「交出」土地，並指就現代運輸事務而言，領土範圍與司法管轄權不一定重叠。

案件編號：CACV8、10、87、88/19