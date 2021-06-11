【本報訊】示威常客「王婆婆」王鳳瑤被指前年在高等法院接受安檢期間推跌一名女保安員，被控普通襲擊罪。案件開審後，法庭三度押後案件，讓王婆婆查看控方文件，至昨天終於傳召證人作供。涉事保安員形容被王婆婆推至「成個人向後跌，心口有少少痛，暈一暈」，故馬上伸手扶着金屬探測器，因而拉傷背部。案件7月14日裁決。

案件由裁判官王證瑜審理。被告王鳳瑤（64歲）昨在控方傳召證人作供前透露，原本已準備大量問題作盤問，惟最後決定會繼續公民抗命，「唔答辯，唔盤問，唔作供，唔求情，盡量保持沉默。」

事主胡婉鴻供稱，2019年1月22日早上她見被告坐在高院門外，高舉黃色雨傘及吵鬧，遂勸她到示威區，但不獲理會。未幾被告走入大堂，擾攘一輪後欲沿安檢通道進入法庭，惟兩度經過金屬探測器時均發出鳴響。

主管：被告輕微推開事主

此時事主見被告轉身，遂攔住其去路，要求她接受安檢。惟被告突然衝前，側身用右肩撞向她的胸口，令她「成個人向後跌」，故馬上伸手扶着探測器，上背因而拉傷。被告吵鬧一會後始接受安檢，事主則繼續工作，惟午膳後仍感胸口和背部疼痛，擔心情況惡化，於是報警。

保安主管張蘭綺（譯音）供稱，被告遭事主擋住去路時「有少少輕微推開佢」，事主讓路給被告，「我哋唔可以阻攔佢㗎嘛」。惟張看過證人供詞後改說法，指被告用左肩及手踭撞向事主胸口，令事主後退，須扶着探測器才不致跌倒。控方問為何她的說法與事主有出入，張僅稱：「我真係唔係好記得。」張又指被告當時主動稱：「響，係因為我有條鎖匙喺袋。」說罷便拿出鎖匙放在桌上，接受安檢後離去。

案件編號：ESCC2490/20