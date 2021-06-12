6.12兩周年，香港人於德國多個城市舉行集會，在海外延續抗爭精神。在德國取得難民資格的黃台仰亦有出席於柏林Alexanderplatz舉行的集會，鼓勵在港及海外的香港人繼續抗爭。

特約記者匡翹 柏林報道

黃台仰德語致辭 籲港人反思香港人身份意義

柏林集會今日下午2時（德國時間）開始，於Alexanderplatz舉行，該處是柏林集會的熱門地點，今天參與集會的人數約200人，主要都是在德的港人，而集會主要以德語及英語舉行。在集會中發表演說的德國國會議員Frank Müller-Rosentritt指，在兩德未統一時，該處已是德國人民爭取自由的場地。他亦認為，香港在《國安法》未通過前，其實一直也非常安全。

黃台仰也來到柏林參加集會，他使用德語致辭，指香港人現在要搞清楚，香港人這身份到底代表了甚麼。「德國政府也應了解，它過去打算通過貿易改變中國的政策是不可行的。」

破除幻想代價昂貴

他亦稱，破除幻想的代價是昂貴的，但大家也要繼續行動。對於近日德國極右政黨AfD指，有香港難民曾鼓吹暴力，質疑德國政府為何接收這些香港難民；黃台仰認為，這只是該政黨的選舉策略。「這只是貫徹了他們一貫的反移民政策，事實上德國政府已作出回應。要知道的是，它們雖然有十多巴仙（%）的支持率，但德國大部份的民眾，也是支持香港人的。」

鄺頌晴則表示，沒有人會有水晶球預知未來將有甚麼事情發生，但一個新的香港正在誕生，而香港人要堅持下去，因為堅持才能看到希望。

集會現場一如以往，除了有支持抗爭運動的旗幟，還有支持台灣、西藏、維吾爾族的宣傳品。集會尾聲，願意上鏡的參與者除了大合照之外，還一起高唱《願榮光歸香港》。

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