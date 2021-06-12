塞車，已成觀塘日常。縱使陸續有格格不入的新樓盤、舊樓重建落成，洗去原有的舊城風味，觀塘交通卻不見得有新氣象。塞車噩夢或許是歷史遺留問題。在香港工業起飛年代，觀塘被選為首個「衞星城市」，工廠與居所近在咫尺，以建立「理想中」的生活圈。惟60年後，交通基建並沒與時並進，導致「打工仔」跨區到觀塘上班，猶如掉進時間黑洞……

在北宋時期，觀塘一帶為官方鹽場，更是東莞縣四大鹽場之一，故出現「官塘」這個名稱。至50年代，才漸漸改稱「觀塘」。至工業起飛時期，連街名也「工業味」十足，譬如成業街、偉業街等，以寄望工業蓬勃。後來觀塘被政府選中為香港首個「衞星城市」，意即新市鎮。

但僅有土地，當然不夠。當時的觀塘更「要人」。因此政府規劃觀塘道以南為工業區，以北為住宅區，以便人們同時於此居住和工作，讓觀塘成為自給自足的生活圈。現時的翠屏邨，原址正是從前俗稱「雞寮」的徒置區。但昔時的生活環境，固然不及現在。由於徒置區內單位狹小，故需在走廊煮食。天台更可當作「露天課室」。1972年，連日暴雨引發山泥傾瀉，「雞寮」旁70多間木屋被埋，造成71死52傷，是為「6.18雨災」。

上世紀90年代，工業式微。大量工廠大廈改為商業大廈。政府及後決定，將觀塘發展成新的核心商業區，「喺度瞓、喺度做」的生活圈不再。時至今天，港人多為跨區到觀塘上班。惟交通基建仍停留在60年前，難以負擔龐大的汽車流量，釀成觀塘日復一日、年復一年的塞車慘劇。

鳴謝：

香港史學會、長春社文化古蹟資源中心

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