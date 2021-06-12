【本報訊】公共醫療醫生協會及政府醫生協會改選，由屯門醫院婦產科醫生凌霄志、及衞生署家庭醫學科副顧問醫生張刻勁，分別獲選兩協會新任會長。凌霄志表示，協會將繼續以合法方式就醫療議題發聲，包括將就放寬海外醫生註冊問題與衞生署溝通。他相信工會工作受《基本法》保障，亦不違反國安法。

質疑海外醫生草案成效

政府建議修訂《醫生註冊條例草案》，海外醫生日後或毋須通過執業試，即可在港註冊。凌霄志指出，協會並非因保護主義反對競爭，而是本港現行已有公平的執業試及有限度註冊機制，單純增加人手未必能解決現時結構問題。加上新規定只以院校名單為基礎，欠客觀方法證明該院校畢業生合格，院校研究水平與教學水平亦未必掛鈎，憂慮名單造成不公平。

在現時立法會的環境下，凌霄志預料條例草案會獲通過，協會將與衞生署溝通如何落實新規定，並要求在未來醫科生人數上升後，仍須保證畢業生的工作機會。

張刻勁則表示，增加醫生人手本身不是壞事，但如果本身工作環境沒有改善，整體情況也只維持現狀，亦擔心未來醫科生因海外醫生變多而畢業後不受聘，變相浪費訓練公帑。

政治局勢不穩，醫學界難免亦受牽連。凌霄志說，協會有資深成員退出，加上其他工會亦曾發生令人擔憂的事件，工會工作上有一定壓力。但他認為，生活上很多事情都關乎政治，相信工會的工作只是將同事心聲告知決策者，受到《基本法》保障，不會特別擔心。協會繼續以合法方式就醫療議題發聲，即使在國安法下亦符合條件。

他續指，淪為「福利莊」絕非協會初心，與醫管局越行越遠只是受外在因素影響，會繼續爭取話語權。同事非刻意進行罷工等激進行動，「溝通正式渠道出現裂縫嘅時候，或者對社會議題相當關切，先要做呢啲嘢（罷工）」，期望日後與局方多溝通，強調協會亦樂於溝通。特首選舉臨近，凌霄志透露有個別會員將將個人身份參選選委，但現階段未能透露詳情，會再作公佈。