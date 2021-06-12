【本報訊】6.12兩周年的早上，特首林鄭月娥在「中共與一國兩制」論壇上宣稱，國安法讓香港由亂向治。中午過後，港九鬧市又有大量警力集結，行人路被圍封，行車隧道被癱瘓，商場也被搜查，全日最少有三人被捕。明知自由隨時被侵犯，仍有人穿着寫有抗爭標語衣服上街，原因是：「兩年前發生嘅事，永遠喺嗰心入面。」

昨日是6.12兩周年，早前有人於網上號召到銅鑼灣延續抗爭，結果全日未見示威集會，反而警方又空群出擊，於多區集結。近50名警員在銅鑼灣記利佐治街「清場」，並將東角道行人專用區馬路、東角道記利佐治街交界，至百德新街交界圍封，禁止市民進入。

警方不斷在各區鬧市以橙帶設立封鎖線，不時指令途經市民入內接受截查。據記者觀察所見，被截查者均是穿上黑衫黑褲，或是戴上黑口罩，即使是老人家亦不例外。至下午5時半許，一名穿白衣年輕男子被押上警車。

截查街站發限聚令告票

儘管全城草木皆兵，但鄧先生傍晚約6時仍選擇上街。他身穿黑底黃字「I am Hongkonger 香港人」上衣，小腿有「勿忘初心 方得始終」的紋身。結果他在銅鑼灣渣甸街遭警方截查搜身。他批評：「如果香港人連行街都係犯法，都要俾警察搜查，咁香港人嘅自由喺邊度？」但他明言不會忘記兩年前發生的事，「永遠喺嗰心入面，好似係早幾日發生咁，件事過幾耐都好，嗰日都會係裏面」。

警方又在紅隧、西隧及東隧往港島方向隧道口架設路障截查車輛，導致交通嚴重擠塞。

在對岸旺角，警方的截查行動更由下午進行至深夜。下午約5時，職工盟聯同醫管局員工陣線於旺角行人天橋擺設街站，派發抗爭兩周年傳單，遭近20名警員包圍錄影，並向他們發出限聚令告票。醫管局員工陣線副主席羅卓堯表示，他們每人相隔超過三米距離派傳單，質疑警方執法沒有標準。

學聯聯同嶺南大學學生會等四人昨晚則在旺角行人天橋擺設街站，同遭警方截查。嶺大學生會代表會臨時行政委員會副會長陳穎茵表示，警方指他們的廣播內容涉嫌煽動群眾。

稱有人叫口號闖進朗豪坊

晚上近10時，近百警員突然以朗豪坊商場內有人叫喊口號為由，闖進商場並於美食廣場前往康得思酒店的通道拉起封鎖線，截查通道內的途人，又驅趕商場內的顧客，其後一名戴有黑色口罩的少年被帶上警車。

警方在facebook發文稱，有人群於朗豪坊商場集結，並一度高叫涉嫌煽動或教唆他人分裂國家的口號。因其行為或涉嫌違反香港國安法及限聚令，警方進入商場執法，其間一名男子不斷高聲叫囂，煽動他人情緒，警方以公眾地方行為不檢罪將其拘捕。

離開朗豪坊後，警方又在砵蘭街拉起封鎖線，截查在場約六至七名市民，有路過打算購買香煙但互不相識的兩名女士最終被票控限聚令。

在山東街、洗衣街交界，約10時半，兩名分別15及19歲男子被警方制服及拘捕。警方指稱被捕男子以卡板和垃圾等雜物堵路，意圖癱瘓現場交通，擾亂公眾秩序和危及道路使用者的安全。現場埋伏的便衣探員隨即制止他們的違法行為，並以在公眾地方擾亂公共秩序罪拘捕二人。

警方昨深夜在fb發文稱，有人昨日在全港不同地區集結，包括在旺角多處推倒雜物堵路，更有人在朗豪坊內高叫涉嫌煽動或教唆他人分裂國家的口號，警方遂於相關地區採取執法行動。截至晚上11時，至少三男被捕，年齡介乎15至19歲，涉嫌公眾地方行為不檢。另外，至少10人涉干犯限聚令的相關罪行而被票控。