第15屆鮮浪潮國際短片節前日（11日）宣佈，參展短片《執屋》因未獲電檢處發出證明書而被迫取消放映。短片導演莫坤菱今日（13日）在報章撰文指，該片無意描寫政治，只想講述人性的狀態，坦言做夢也沒想過，一條沒有界限的紅線令短片不能如期放映。主辦單位表示，早於4月已向電檢處呈交影片，惟處方只表示仍在審核該片，至今一直未有發出「核准證明書」，對短片未能如期上映深表遺憾。

同期申審批短片已獲發核准證明書

《執屋》導演莫坤菱以「我與『禁片』的距離」為題在《明報》撰文，坦言做夢也沒想過短片不能如期放映，而短片更成為一齣疑似「禁片」。

莫坤菱指，短片講述有人因參與反修例衝突被捕後，由親友幫忙「執屋」的情境，她解釋製作短片的初衷是希望幫助他人理清各種撕裂帶來的紛爭與傷痛，只想講述人性的狀態，描述同一屋簷下的黃藍之爭，無意描寫政治。

莫坤菱表示，上月中已收到消息，指短片未獲電檢處批核，同時其他人的短片卻順利獲批，令她的心情由忐忑轉為煎熬。 到現時短片確認未能如期放映，她形容「死因」是不明不白，慨嘆是一條沒有界限的紅線令短片未能上映。她又指，大家心裏明白，這絕對不會是最後一齣遭受如此對待的短片。

質疑反修例運動情節是否「難以容忍」？

她在文中提及在伊朗禁播、以當地的死刑作為故事背景的電影《惡與他們的距離》，反問在今時今日的香港，「我們和『禁片』的距離有多遠」。

她又在文中質疑，短片刻劃反修例運動的情節，是否令該片看起來「如此難以容忍」，又坦言製作團隊並不特別反叛，最多只是忠於自己。

鮮浪潮國際短片節主辦單位今日回覆《蘋果》查詢時表示，早於4月22日已將《執屋》呈交到電檢處，指到目前為止，處方只表示仍在審核該片，至今一直未有發出「核准證明書」。主辦單位強調，一直依法遵守電檢處的決定以及過往既定的審批程序，對短片未能如期上映深表遺憾。

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