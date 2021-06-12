【本報訊】公私營機構爭相為「谷針」以停職、扣減獎金及裁員等手段脅迫員工接種疫苗，平等機會委員會主席朱敏健（圖）指出，若有僱主向已打針員工提供獎金或雙糧，而無打針員工不能領取，技術上有可能違反殘疾歧視條例而受法律挑戰。公務員事務局局長聶德權接受電視台訪問則把低接種率諉過於市民「鬥氣」。

近日半島酒店以裁員、香港賽馬會也以扣減獎金懲罰不打針的僱員，被批評是「疫苗歧視」。平機會主席朱敏健昨在電台節目表示，僱主以有否打針對僱員作出差別對待，是否違反殘疾歧視條例，要視乎做法是否合理及必要，不同行業情況有異，不能一概而論。例如當局要求航空及旅遊業，不接種疫苗便不能開業，但某些行業或不需員工接種亦能營業。

朱指出，若有僱主為已打針員工提供獎金或雙糧，而無打針員工則不能領取，做法可能並非必要，有可能受法律挑戰。但他補充，若有食肆因為已打針員工可接待更多客人或工作時間較長，提供衡工量值的獎勵，便可能不涉及歧視。

對於有酒店聲稱若員工接種率未達七成便需裁員，朱敏健認為，若酒店不論任何崗位只裁退沒有打針的員工，確難以證明行動之必要性。但若因虧損而「裁減不必要冗員」，就純屬勞工範疇而不涉歧視。

接種率低 聶德權賴市民鬥氣

本港疫苗接種率偏低，至今已注射兩劑疫苗人士不足120萬。公務員事務局局長聶德權昨接受有線新聞訪問，被問到疫苗接種率低是否反映市民對政府缺乏信心？他認為，部份市民是擔心副作用，「另有啲我都聽到嘅，你政府叫我行呢度，我就唔行呢度。但呢啲有幾大比例呢？其實接種疫苗都係去保護自己、保護家人，我覺得冇乜理由攞呢啲嘢嚟鬥氣！」

另外，政府顧問專家許樹昌透露，科興已向政府提出，待有第三期數據才申請降低接種的年齡至3歲，預料最快今年第四季提出申請。