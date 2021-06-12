【本報訊】英國政府公佈今年度英女皇壽辰授勳名單，一共有1,129名人士獲頒勳章，其中於海外國際名單，共有四位於香港工作的人員獲頒大英帝國員佐勳章（MBE），包括香港大學公共衞生學院教授高本恩。英國表揚高本恩對公共衞生的貢獻及其對疫情的研究，他回覆本報電郵查詢時表示，對獲頒勳章感到十分榮幸，形容是對其傳染病研究工作予以肯定及鼓勵，未來將繼續研究接種疫苗的免疫反應。

今年度英女皇授勳名單涉及1,129名人士，其中共262人，即約23%因在疫情下提供服務，包括製作疫苗、照顧病人等獲表揚。當中於國際海外名單，香港大學公共衞生學院教授、流行病學和生物統計學分部主任高本恩獲頒大英帝國員佐勳章，以表揚他對公共衞生的貢獻。

曾指華患者實際多三倍

港大資料顯示，高教授2004年加入港大公共衞生學院，主要從事傳染病流行病學的學術研究，其出版刊物及論文多年來屢獲殊榮。他近年聯同港大醫學院就疫情展開研究，包括如何達致群體免疫、分析疫情發展趨勢等。他去年年初曾分析中國疫情，並推算當地確診人數或高於官方數字約三倍。

高本恩以電郵回應本報查詢，對獲頒員佐勳章感到十分榮幸，形容是對他及其團隊的學術研究一種肯定。他又憶述自己於2004年9月、即沙士疫情後來港參與港大的傳染病學研究，當時是為未來或再爆發的疫症做好準備。高本恩認為，17年後他「在對的地方、對的時間」，在香港應對新的疫症，而他亦正跟進部份接種疫苗的個案，未來將會就疫苗免疫反應的時間及強度展開研究。

港英領館兩職員獲表揚

另一名獲頒員佐勳章港人，為國泰航空前監管事務主管（國際）Ning Kong Yue（Vickie Yue），原因是她協助英國公民在疫潮下撤離回國。翻查資料，Vickie於國泰工作約12年，今年1月離開國泰，轉往港鐵出任首席企業策略經理至今。

英國署理駐港總領事何思婷昨於twitter發文，祝賀高本恩及Vickie獲頒勳章，透露Vickie去年曾協助英國公民於澳洲及新西蘭撤離回國而獲授勳。

英國駐港總領事館亦有兩名職員獲頒員佐勳章，表揚他們為英國外交政策作出的貢獻，二人分別為領事韋俊輝（Jonathan Williams）及職員Joyce Chow。