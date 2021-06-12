【本報訊】兩年下來，國安法空降香港，政府清算異見，遊行集會淪為禁忌。白色恐怖令人不安，當移民數字屢創新高之際，有讀者於6.12兩周年在《蘋果》刊登頭版廣告，尋找「留下來的人」，很想知道留港者還有甚麼可做。港人紛紛回應表態，已入獄的民陣召集人陳皓桓表示會繼續抗爭，支聯會副主席鄒幸彤則矢言繼續做自己。

昨日《蘋果》頭版廣告是一幅漫畫，當中有位黑衣人在一片頹垣敗瓦的廢墟上撐起黃傘。廣告大字標題：「我會留喺香港，繼續——」，至於繼續做甚麼，則留白讓讀者自由填寫，引發同路人有感而發。因前年「10.1」遊行案組織未經批准集結罪成被判監的民陣召集人陳皓桓透過親友在獄中傳訊，回應頭版廣告，表示「我會留喺香港，繼續抗爭」。

因初選案還柙的劉頴匡昨獲女友黃于喬帶同《蘋果日報》探望，表示「好感謝每一個願意留低守護香港原有面貌嘅香港人」。另一身陷囹圄的社民連秘書長吳文遠透過facebook專頁小編留言，聲言要繼續抵抗獨裁政權。

鄒幸彤：繼續做自己

支聯會副主席鄒幸彤也拿起本報頭版自拍，「我會留喺香港，繼續做自己」。她解釋，近日不少人因其言論讚揚她敢言、勇敢，「我總係覺得有點愧不敢當，因為在我看來，我只是在做自己一直會做的事，說真心想說的話」。她表示，當真誠說出所思所想，竟變成值得稱頌的事，是多麼可悲，在不正常的時代，繼續做自己，不被環境所扭曲，就是每個人都可以做的「最重要的小事」。

「開站師」袁德智則填上「用行動證明香港的存在」。他稱作為極端留守派，經常覺得如果留低，但甚麼也不做不說，其實與只顧個人利益的移民者無異，「所以我會繼續留喺香港，奉獻我的一生，用行動去證明香港的存在」。

民陣前召集人楊政賢亦在facebook自拍，表示會繼續「顛覆金錢上嘅體制」。他解釋，在未來的日子，香港人會不斷詰問自身這條問題，每場社會運動，都是各人答案的總和，「我想去顛覆金錢至上這個體制，是因為它剝削人與環境，而支撐着獨裁政府的，往往是財閥和懦弱的商人，威權體制是靠大量的同謀、扭曲的意識和價值去支撐，而每人都找對一條支柱敲鑿，那誰可以斷言改變是不可能？」

本報讀者也反應熱烈，紛紛在本報facebook專頁留言，有人表示繼續「守護我城，堅守良知」，有人要繼續「做中共眼中釘」，有人則誓言繼續「風雨同行」。前路越黑暗，那微弱的光越明亮。