本港疫苗接種率偏低，過往不少研究發現市民有「疫苗猶豫」，擔心自身身體狀況未必適合接種疫苗，特別是曾有過敏史的病人。醫管局指最快將在本月22日起，為普通科門診病人提供打針前評估服務，如反應踴躍會再增加名額；疫苗顧問專家委員會亦計劃與疫苗過敏安全診所商討，為12至15歲有過敏病史的青少年提供額外診症每日一至兩個名額，以判斷是否適合接種疫苗。

醫管局策略及發展總監李夏茵今（13日）出席電台節目時指，醫管局計劃本月25日起為普通科門診病人提供接種COVID-19疫苗諮詢，預計最快本月22日起接受預約，他們可在本月底致電平日覆診的診所預約一個時段，由醫生為他們做評估，有關服務名額會在普通科門診中抽調，故一般普通科門診服務必定會受到影響，但暫時未能掌握反應如何，如反應踴躍，醫管局會再增加名額。

李又指，醫管局暫時沒有「硬指標」接種疫苗的比率需要多高才放寬醫院探訪安排，需要視乎疫情發展。

供過敏病史少年額外診症名額

疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅出席電視節目時亦指，12至15歲青少年明（14日）起可到接種中心接種復必泰疫苗，專家委員會將與疫苗過敏安全診所商討，為12至15歲有過敏病史的青少年提供額外每日一至兩個診症名額，判斷是否適合接種疫苗，「想有分開嘅一條隊畀兒童，如果佢有兩隻或以上藥物敏感，可做返個測試，等佢快啲發現如果冇呢個敏感情況，可以快啲接種兩劑疫苗，有啲打完第一針先有敏感嘅情況，都係會轉介到敏感科門診」。

孔又指，委員會稍後會微調公佈接種疫苗後嚴重異常事件的機制，可能會每一至兩星期，公佈接種疫苗後14天內的嚴重個案數字，讓市民知道個案是否與接種疫苗有關，亦會盡早公佈死亡個案的解剖報告，但不會就每宗個案作解釋。他強調因現時接種對象延伸至青少年，而且接種人數增多，不希望市民誤解覺得委員會「好多嘢唔講」，而早前決定只公佈與疫苗接種有潛在關連的嚴重個案，是不想有太多容易令市民混淆的資訊。

孔續說，根據藥廠研究，青少年在接種復必泰疫苗後，副作用與成年人相若，抗體水平會較成年人高1.8倍，亦可能維持更長時間；外國數據又顯示，每100萬名青少年接種疫苗，有16人在接種後24至48小時出現輕微心肌炎，患者主要是健康的年輕男子，但他們大部份會在一星期後康復9成，當局會密切留意情況，適時公佈個案情況。

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