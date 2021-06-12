【本報訊】6.12兩周年，港人集會自由被褫奪，但澳洲、日本、英、美等世界各地都有海外港人舉行遊行集會，記住這場不可磨滅的運動。集會上黑色「光時」旗飄揚，港區國安法容不下的口號統統以廣東話及各國語言解禁吶喊。有出席集會的流亡立法會前議員，冀海外港人用盡自由，爭取國際關注。

羅冠聰：善用奢侈自由

英國倫敦、伯明翰等共十個城市昨均發起6.12集會遊行，倫敦集會有3,000人出席參與，參與者沿路高呼「光時」、「香港人加油」、「香港人反抗」、「Fight for freedom, Stand with Hong Kong」等口號。流亡英國的劉祖廸、羅冠聰均有現身，部份英國政界人物亦有出席。

負責籌備及舉辦是次全球連線集會的「攬炒巴」劉祖廸表示，昨日全球共有22個國家共51個城市舉行紀念6.12活動。劉指過去兩年曾被捕、遇襲亦被通緝，但從未後悔。

流亡英國的立法會前議員羅冠聰亦發言，勉勵目前已離港的港人，不要被香港不自由的氣氛所困，「我哋有住奢侈嘅自由，就更加應該要去善用佢……每日都同自己講，我做緊嘅每一樣事情都係為咗我能盡早返到香港，呢個就係海外香港人嘅使命」。

移英30多年的朱先生自行印製多名民主派初選案政治犯的頭像，帶到集會現場張貼。他兩年前6.12已在英國，一直留意事態發展，「今日出嚟係想多啲人知道612基金，612基金係一定要推，𠵱家幾百個民運人士被告上堂要錢，希望多啲人知」。

昨日澳洲悉尼、墨爾本等地亦舉行集會，港人組織NSW HongKongers於悉尼市政廳外集會，約有500人參與。流亡澳洲的立法會前議員許智峯上台發言，他形容兩年前6.12是其決志，當日有年輕人才擋得住《逃犯條例》，令他立志以後反送中運動無論去到哪，都要站在他們前面。許鼓勵海外港人應用盡所有自由抗爭到底，並影響各地議會及議員，助港人在國際發聲。

澳洲墨爾本同樣有集會及反送中展覽，由當地港人組織「澳洲維港」舉辦。搞手Jace說，墨爾本受制防疫限制，戶外集會不可多於十人，但仍有逾50人參與。他認為集會可以聚集同一理念的人，有助香港移民「保持住團火，彼此鼓勵」。

日本東京當地時間昨午3時亦有團體舉辦6.12遊行，約有250人參與。遊行隊伍均穿一身黑衣，舉起黑色「光時」旗及黃色雨傘前行，沿途以日文及廣東話高呼抗爭口號。主辦方表示日本已建立跨黨派的對中政策議員聯盟和人權外交聯盟，或有機會訂立日版《馬格尼茲人權法案》。

參與遊行的居日港人陳小姐說，即使日本處於緊急狀態令，仍有很多港人願意出來，可見人們未放棄，相信將來6.12會成為海外港人每年一度的紀念日。

德國多個城市亦有港人舉行集會，其中柏林集會德國時間下午2時開始，約200人參與。本土民主前線前召集人黃台仰也有出席以德語演講，籲港人現在要搞清楚，香港人這身份到底代表甚麼，「德國政府也應了解，它過去打算通過貿易改變中國的政策並不可行。」