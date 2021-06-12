【本報訊】因前年6.21包圍警總案被判囚的前香港眾志成員周庭，昨晨在一號風球的風雨中離開大欖女懲教所。消瘦的身上穿了印着「You are doing so great 」字句的白色T恤，眼神卻略顯疲累和緊張。面對大批中外傳媒及前來聲援她的市民，她未有發言便在親友護送下登上私家車離去。至下午，她才在Instagram（IG）上報平安：「痛苦的半年零二十天，終於完結了。」

昨日早上未夠8時已有大批本地與日本等海外傳媒到大欖女懲教所冒大雨等候，至10時許，周庭由囚車護送到懲教所外面，大批記者一擁而上將她重重包圍，一些聲援人士則高呼「周庭加油」、「周庭好好休息呀！辛苦你呀！」

帖文半日獲逾十萬人讚好

周庭束起頭髮綁上馬尾，身穿白色T恤及粉紅色裙，T恤上印着「You are doing so great」字句。她精神不俗，面容卻略顯消瘦，還罕見地戴上眼鏡，後來為了讓傳媒拍照而除下。對傳媒的追訪，她一直未有發言，由親友陪同登上白色私家車，車上有一隻小狗一同「接放學」。她上車後記者仍圍着私家車爭相拍攝，情況一度混亂，周庭在車上不時關切地望向車外人群，私家車在警員拉起封鎖線開路下才能離開。

至下午，周庭在半年未更新的社交媒體賬戶上貼出全黑圖片，表示：「痛苦的半年零二十天，終於完結了。辛苦所有冒雨前來的朋友們。」她表示接下來要好好休息養好身體，「因為身體在這段時期變得太瘦弱了（苦笑）」。其帖文短短半日已獲逾十萬人讚、逾6,000人留言。

羅冠聰囑休息 羅健熙：頂住

周庭的前黨友羅冠聰也在帖文下留言及fb專頁上幾度叮囑她「好好休息」；民主黨主席羅健熙則指「頂住呀周庭」；歌手何韻詩亦在Twitter轉載新聞歡迎她回來。攬炒團隊則指，周庭本身就不應該被囚，要求港府釋放所有政治犯。

多間外媒即時報道周庭獲釋消息，英國《衞報》把她出獄與中聯辦主任駱惠寧發言一同報道，題為〈周庭：社運分子出獄 中國表示香港是地緣政治的棋子〉。《日本時報》的報道則題為〈周庭自由了，但多久？〉

周庭目前仍涉嫌違反國安法「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，去年8月10日被捕後准以兩萬元現金及18萬元人事擔保保釋，並需交出所有旅遊證件，意味着她無法離港。