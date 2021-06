【本報訊】因前年6.21包圍警總案被判囚的前香港眾志成員周庭,昨晨在一號風球的風雨中離開大欖女懲教所。消瘦的身上穿了印着「You are doing so great 」字句的白色T恤,眼神卻略顯疲累和緊張。面對大批中外傳媒及前來聲援她的市民,她未有發言便在親友護送下登上私家車離去。至下午,她才在Instagram(IG)上報平安:「痛苦的半年零二十天,終於完結了。」

昨日早上未夠8時已有大批本地與日本等海外傳媒到大欖女懲教所冒大雨等候,至10時許,周庭由囚車護送到懲教所外面,大批記者一擁而上將她重重包圍,一些聲援人士則高呼「周庭加油」、「周庭好好休息呀!辛苦你呀!」

帖文半日獲逾十萬人讚好

周庭束起頭髮綁上馬尾,身穿白色T恤及粉紅色裙,T恤上印着「You are doing so great」字句。她精神不俗,面容卻略顯消瘦,還罕見地戴上眼鏡,後來為了讓傳媒拍照而除下。對傳媒的追訪,她一直未有發言,由親友陪同登上白色私家車,車上有一隻小狗一同「接放學」。她上車後記者仍圍着私家車爭相拍攝,情況一度混亂,周庭在車上不時關切地望向車外人群,私家車在警員拉起封鎖線開路下才能離開。

至下午,周庭在半年未更新的社交媒體賬戶上貼出全黑圖片,表示:「痛苦的半年零二十天,終於完結了。辛苦所有冒雨前來的朋友們。」她表示接下來要好好休息養好身體,「因為身體在這段時期變得太瘦弱了(苦笑)」。其帖文短短半日已獲逾十萬人讚、逾6,000人留言。

羅冠聰囑休息 羅健熙:頂住

周庭的前黨友羅冠聰也在帖文下留言及fb專頁上幾度叮囑她「好好休息」;民主黨主席羅健熙則指「頂住呀周庭」;歌手何韻詩亦在Twitter轉載新聞歡迎她回來。攬炒團隊則指,周庭本身就不應該被囚,要求港府釋放所有政治犯。

多間外媒即時報道周庭獲釋消息,英國《衞報》把她出獄與中聯辦主任駱惠寧發言一同報道,題為〈周庭:社運分子出獄 中國表示香港是地緣政治的棋子〉。《日本時報》的報道則題為〈周庭自由了,但多久?〉

周庭目前仍涉嫌違反國安法「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」,去年8月10日被捕後准以兩萬元現金及18萬元人事擔保保釋,並需交出所有旅遊證件,意味着她無法離港。