【本報訊】屯馬綫本月27日通車，港鐵土瓜灣站昨日舉行開放日。有土瓜灣居民表示期待通車，認為鐵路較方便，有居民則認為始終習慣乘搭巴士，冀巴士等交通工具不要大幅度縮班或取消路線。有九龍城區議員則表示，日前接到土瓜灣居民投訴，感到樓宇有震動，懷疑與工程或列車行駛有關。港鐵車務營運總管黃琨暐表示，已跟進相關事件，經分析暫未發現特別情況。

土瓜灣站開放日昨天早上10時15分開始，未開始前，已有數十人排隊等候入內。站內擺放紙牌供參觀者拍照留念，並展示兩部協助處理票務問題等機械人。

促增設指示牌

港鐵總裁行政總裁金澤培與車務營運總管黃琨暐早上前來視察，早前有九龍城區議員接到土瓜灣居民投訴，屯馬綫通車前感到樓宇震動，懷疑與工程或列車行駛有關，黃琨暐表示，已跟進相關情況，例如實地考察等，經分析暫未發現特別情況。

居住土瓜灣近20年的陳太入站參觀，認為站內較她想像中大，步行時感到少許辛苦。她指出，雖鐵路方便，但她始終習慣乘搭巴士，希望巴士路線可以提供足夠班次，「我哋年紀大，騰上騰落會好麻煩，巴士就會直接、方便啲」。站內客務中心採用自助電子形式，需透過視像與職員對話，她覺得不太方便，因她不太懂得使用電子系統，認為港鐵應有職員長期在中心協助乘客，「年紀大唔適應，驚撳錯（掣）」。

居住美孚的何小姐與就讀中一兒子及母親來參觀，她投訴站內指示牌不足，應加設更多指示牌指示，而且因為月台位處於地底較深位置，乘搭扶手電梯時間較長，惟電梯速度較快，憂長者未能適應，「如果行動不便嘅有影響」。

港鐵票價結構關注組成員、鐵路迷Aaron昨日亦有到來參觀，更帶同2009年沙中綫「工程便覽」刊物，希望對比當年與現今建成後的分別。一直關注票價的他表示，對港鐵未能屯馬綫解決票價「短貴長平」感到失望。土瓜灣站曾被揭發內牆被削鋼筋，Aaron則指該站已通過政府審批，理應安全：「大家都話ok ，就ok啦。」