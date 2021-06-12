【本報訊】元朗十八鄉鄉事委員會前主席梁福元家族經營的大棠有機生態園後山的超級大屎坑，昨晨一條必經之路被大石屎躉堵塞，並有神秘車輛在場巡邏監視，禁止外來車輛進入，只剩餘生態園內的私家路可通往糞池。長春社公共事務經理吳希文表示，前日開始有颱風襲港及黃雨警告，擔心糞池水位暴漲，屎淹四周，進一步摧毀附近環境，促政府加快泵走屎水，解決問題。

環團憂雨季屎水四散

記者昨晨再到糞池查看，發現有機生態園外圍唯一通往糞池的道路，被人用大石屎躉堵塞，至中午12時許，記者徒步行過，即見一輛綿羊仔電單車高速駛來，阻止記者去路，記者駕車離開，隔了約兩小時再回來，又見兩部七人車駛來，車內坐着彪形大漢監視記者動靜，直至記者離開，兩車才掉頭駛走。

有村民表示，昨日生態園一帶氣氛肅殺，不單車路有神秘車輛阻止陌生人進入，一些山路亦見有人把守，詢問途人去向，所以至今未知糞池情況。有村民表示，糞池事件曝光已五日，當局僅派出三部吸糞車吸走部份屎水，至今糞池仍未被圍封及填平，批評政府執法不力，有心放生掘坑者。本報再聯絡梁福元查問，惟一直未獲回覆。

長春社公共事務經理吳希文表示，早前已擔心糞池在雨季會滿瀉，大量糞便四處漂流，現時糞池尚未爆滿，當局應盡快吸乾屎水，一旦暴雨成災，屎水四散，屆時要清理更加困難，也對附近環境破壞更深。