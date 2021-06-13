中共建黨百年，全國河山一片紅贈慶，香港高官權貴眾口一詞，沒有共產黨沒有新中國，習近平領導之下國泰民安，本地茶餐廳金記冰室老闆徐汶緯亦加入大合唱行列，以稻苗學會主席名義，祝賀中國共產黨成立100周年。

徐老闆指中共帶領新中國走過一世紀，從一窮二白發展到今天新中國可以平視世界，證明社會主義制度經得起考驗，中國特色社會主義理論經得起考驗，又話當年鄧小平提出「一國兩制」經過20多年實踐，證明是成功的，是經得起風浪的，「也是地球上十分成功制度之一」。

獲2,000萬補貼 疫市5,000萬買萬呎工廈

一國兩制經過20多年實踐，香港窮人似乎無乜減少，政府每年都要撥款基層協助脫貧；一國兩制之下，香港樓價應該都係地球上十分高嘅地方之一，最新中原城市領先指數升至185.16點，創2019年9月以來的新高，八方認為，香港樓價先至係真正經得起考驗、經得起風浪，徐老闆唔知同唔同意？

根據傳媒報道，政府兩度推出「保就業計劃」，徐汶緯持有嘅金池餐飲有限公司（Kam Chee Catering Company Limited）獲批工資補貼，首期取得約1,000萬元，第二期約有1,078萬元，合共獲資助約2,148萬元；本年3月，據報金記所屬嘅公司，斥資近5,000萬元購入葵涌逾萬呎工廈單位，徐老闆企業獲公帑補貼，公司投資有道，絕對經得起考驗。

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